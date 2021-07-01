Массовые мероприятия отменяются

Вечер для ветеранов, посвященный выпуску первого автомобиля и массовое гуляние к 80-летию со дня образования завода переносятся на неопределенный срок.

Согласно постановлению главы МГО, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Миасском городском округе, связанной с распространением коронавирусной инфекции, временно приостанавливается проведение всех массовых мероприятий. Под эти ограничения попадают и праздничные мероприятия, запланированные автомобильным заводом «УРАЛ». 9 июля отменяется торжественный вечер для ветеранов АЗ «УРАЛ», посвященный выпуску первого автомобиля. Также на неопределенное время переносится массовое гуляние, назначенное на 17 июля 2021 года. Мероприятие откладывается до стабилизации эпидемиологической обстановки в Миасском городском округе.

Справка об автомобильном заводе «Урал»

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн. Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различного вида спецтехники. Также на базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.