Майский смотр строя и песни в честь Великой Победы стал ярким событием в жизни Курчатовского района

В Курчатовском районе Челябинска в минувшую пятницу, 12 мая, состоялся традиционный смотр строя и песни, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ярком майском событии приняли участие 22 команды юных курчатовцев, которые бодро маршировали по скверу Молодогвардейцев и дружно, с чувством пели патриотические песни, а компетентное жюри оценивало строевую подготовку ребят и качество исполнения композиций о любви к Родине и героизме.

Участников смотра и благодарных зрителей, представителей районного Совета ветеранов, приветствовал первый заместитель главы Курчатовского района Константин Матыгин:

«Уважаемые учащиеся, преподаватели, дорогие ветераны. Традиционно мы с вами проводим это нужное, важное, любимое многими мероприятие. Будем делать это и впредь, чтобы происходила «стыковка» времен. От имени главы района от всей души поздравляю вас с Днем Победы. Счастья вам, здоровья и мирного неба над головой».

Председатель Совета ветеранов Курчатовского района Маргарита Сопельцева в приветственном слове от своей общественной организации поздравила участников смотра и почетных гостей с 78-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Мы гордимся мужеством и героизмом наших советских солдат, трудовыми подвигами тружеников тыла, чтим память тех, кто отдал свои жизни за свободу, независимость нашей Родины. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, весь наш народ - от мала до велика - поднялся на защиту нашей Родины, и мы выиграли в той войне. Ребята, мы хотим, чтобы вы так же любили свою страну, верим, что вы вырастете ее достойными гражданами – патриотами России. С праздником Великой Победы!» - сказала Маргарита Сопельцева.

Как рассказал начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Евгений Макаров, в этом году на участие в смотре заявились 22 команды, в каждой из них - от 16 до 20 человек.

Конкурс традиционно проходил по двум дисциплинам. Сначала юные курчатовцы просто маршировали, на втором «круге» смотра – маршировали и пели. Заработанные в двух этапах смотра баллы суммировались, и таким образом определялись победители и призеры. Первое, второе и третье места присуждались лучшим школьникам и лучшим студентам/курсантам – в каждой группе были свои лидеры.

Председатель Совета ветеранов ЧВВАКУШа подполковник запаса Сергей Мочнев, приглашенный на смотр в качестве члена жюри, высоко оценил уровень мероприятия.

«Я на смотре впервые. Все очень понравилось, все было прекрасно. Все ребята молодцы. Видно, что очень старались», - отметил Сергей Викторович.

Как истинный военный, он с удовольствием слушал строевые песни, которых, по его словам, в армии очень много, и каждая композиция в этой богатой коллекции – хороша по-своему. Вот и участники смотра смогли как следует развернуться, порадовав и жюри, и зрителей, и друг друга разнообразием патриотических песен, которые они выбирали для выступления в смотре самостоятельно, исходя из собственных предпочтений. Исполняли представители подрастающего поколения и легендарную «Катюшу», и популярную армейскую строевую песню «Маруся», и «Служить России суждено тебе и мне», и «Россию – в этом слове огонь и сила», и многие другие замечательные композиции, проникнутые любовью к Родине.

В смотре строя и песни Курчатовского района-2023, который, по доброй традиции, состоялся в сквере Молодогвардейцев - в комфортную, нежаркую погоду - места распределились следующим образом. Победителем конкурса стала школа №45 (в прошлом году ребята были третьими), второй результат показала команда школы №13, третье место жюри присудило ученикам образовательного центра №2.

В этом году в районном смотре впервые приняли участие курсанты Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов - филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Красивые, статные ребята, с гордой осанкой и безукоризненной выправкой оказались практически вне конкуренции – курсантов второго факультета ЧВВАКУШа, занявших в смотре третье место, обошли блестяще подготовленные и покорившие сердца благодарных зрителей представительницы Челябинского юридического колледжа, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность»: у девушек-красавиц – второе место в смотре.

«Девочки – молодцы, действительно достойно прошли. Они же участвовали в параде Победы на площади Революции 9 Мая – видно, что очень тщательно, старательно готовились и показали блестящий результат», - сказал Сергей Мочнев.

Лучшими в смотре строя и песни Курчатовского района признаны курсанты первого факультета ЧВВАКУШа. Среди них – первокурсник Леонид Хромченков, отметивший, что в военном училище курсанты строевой подготовкой занимаются постоянно, и ему эти занятия очень нравятся: каждый военнослужащий должен уметь маршировать и день ото дня совершенствовать строевую выправку.

«Для нас строевая подготовка – обычное дело, тем не менее ко всем мероприятиям мы тщательно готовимся. По-другому для нас, курсантов, - никак. Конечно, готовились мы и к смотру. Для прохождения маршем выбрали песню «Яблоневый сад» - это наша ротная песня, она для нас особенная, поем ее с самого начала учебы».

Победители и призеры смотра получили подарки от администрации Курчатовского района. Всем участникам без исключения районные власти в торжественной обстановке вручили дипломы и сладкие подарки.

Дипломом за участие в смотре-конкурсе песни и строя-2023 наградили и детский духовой оркестр школы №22 – образцовый детский коллектив отвечал за музыкальное сопровождение смотра, радуя участников события слаженной, профессиональной игрой на духовых инструментах.

Для участников события пел Максим Алексеев, а завершил патриотический праздник вальс Победы, виртуозно исполненный студентами Челябинского юридического колледжа под всем известные и всеми любимые строки «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай тот цветущий и поющий яркий май».

Смотр-конкурс песни и строя до глубины души растрогал 84-летнюю Юлию Александровну Шипареву, которая, живя рядом со сквером Молодогвардейцев и днем ранее увидев репетицию юных курчатовцев, сказала себе: «Приду на выступление обязательно!».

«Дети, организаторы – огромные молодцы. Все спасибо и дай Бог здоровья. Это же такой труд!», - сказала Юлия Александровна, получившая, по ее собственному признанию, истинное удовольствие от увиденного и услышанного. Для пожилой женщины, чья юность и молодость пришлись на советское время, традиция родного Курчатовского района проводить смотр строя и песни особенно ценна – все это было в великом и непобедимом Советском Союзе.

Юлия Александровна еще больше расчувствовалась, когда Евгений Макаров подарил ей кружку с символикой посвященного Дню Победы события – на долгую память о смотре песни и строя Курчатовского района.