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13.05.2023

В Челябинске иномарка протаранила остановку с людьми
Курчатовский район
День Победы
Общество
15.05.2023 10:22
Фото: Администрация Курчатовского района

Майский смотр строя и песни в честь Великой Победы стал ярким событием в жизни Курчатовского района

В Курчатовском районе Челябинска в минувшую пятницу, 12 мая, состоялся традиционный смотр строя и песни, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ярком майском событии приняли участие 22 команды юных курчатовцев, которые бодро маршировали по скверу Молодогвардейцев и дружно, с чувством пели патриотические песни, а компетентное жюри оценивало строевую подготовку ребят и качество исполнения композиций о любви к Родине и героизме.

Участников смотра и благодарных зрителей, представителей районного Совета ветеранов, приветствовал первый заместитель главы Курчатовского района Константин Матыгин:

«Уважаемые учащиеся, преподаватели, дорогие ветераны. Традиционно мы с вами проводим это нужное, важное, любимое многими мероприятие. Будем делать это и впредь, чтобы происходила «стыковка» времен. От имени главы района от всей души поздравляю вас с Днем Победы. Счастья вам, здоровья и мирного неба над головой».

Председатель Совета ветеранов Курчатовского района Маргарита Сопельцева в приветственном слове от своей общественной организации поздравила участников смотра и почетных гостей с 78-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Мы гордимся мужеством и героизмом наших советских солдат, трудовыми подвигами тружеников тыла, чтим память тех, кто отдал свои жизни за свободу, независимость нашей Родины. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, весь наш народ - от мала до велика - поднялся на защиту нашей Родины, и мы выиграли в той войне. Ребята, мы хотим, чтобы вы так же любили свою страну, верим, что вы вырастете ее достойными гражданами – патриотами России. С праздником Великой Победы!» - сказала Маргарита Сопельцева.

Как рассказал начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Евгений Макаров, в этом году на участие в смотре заявились 22 команды, в каждой из них - от 16 до 20 человек.

Конкурс традиционно проходил по двум дисциплинам. Сначала юные курчатовцы просто маршировали, на втором «круге» смотра – маршировали и пели. Заработанные в двух этапах смотра баллы суммировались, и таким образом определялись победители и призеры. Первое, второе и третье места присуждались лучшим школьникам и лучшим студентам/курсантам – в каждой группе были свои лидеры.

Председатель Совета ветеранов ЧВВАКУШа подполковник запаса Сергей Мочнев, приглашенный на смотр в качестве члена жюри, высоко оценил уровень мероприятия.

«Я на смотре впервые. Все очень понравилось, все было прекрасно. Все ребята молодцы. Видно, что очень старались», - отметил Сергей Викторович.

Как истинный военный, он с удовольствием слушал строевые песни, которых, по его словам, в армии очень много, и каждая композиция в этой богатой коллекции – хороша по-своему. Вот и участники смотра смогли как следует развернуться, порадовав и жюри, и зрителей, и друг друга разнообразием патриотических песен, которые они выбирали для выступления в смотре самостоятельно, исходя из собственных предпочтений. Исполняли представители подрастающего поколения и легендарную «Катюшу», и популярную армейскую строевую песню «Маруся», и «Служить России суждено тебе и мне», и «Россию – в этом слове огонь и сила», и многие другие замечательные композиции, проникнутые любовью к Родине.

В смотре строя и песни Курчатовского района-2023, который, по доброй традиции, состоялся в сквере Молодогвардейцев - в комфортную, нежаркую погоду - места распределились следующим образом. Победителем конкурса стала школа №45 (в прошлом году ребята были третьими), второй результат показала команда школы №13, третье место жюри присудило ученикам образовательного центра №2.

В этом году в районном смотре впервые приняли участие курсанты Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов - филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Красивые, статные ребята, с гордой осанкой и безукоризненной выправкой оказались практически вне конкуренции – курсантов второго факультета ЧВВАКУШа, занявших в смотре третье место, обошли блестяще подготовленные и покорившие сердца благодарных зрителей представительницы Челябинского юридического колледжа, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность»: у девушек-красавиц – второе место в смотре.

«Девочки – молодцы, действительно достойно прошли. Они же участвовали в параде Победы на площади Революции 9 Мая – видно, что очень тщательно, старательно готовились и показали блестящий результат», - сказал Сергей Мочнев.

Лучшими в смотре строя и песни Курчатовского района признаны курсанты первого факультета ЧВВАКУШа. Среди них – первокурсник Леонид Хромченков, отметивший, что в военном училище курсанты строевой подготовкой занимаются постоянно, и ему эти занятия очень нравятся: каждый военнослужащий должен уметь маршировать и день ото дня совершенствовать строевую выправку.

«Для нас строевая подготовка – обычное дело, тем не менее ко всем мероприятиям мы тщательно готовимся. По-другому для нас, курсантов, - никак. Конечно, готовились мы и к смотру. Для прохождения маршем выбрали песню «Яблоневый сад» - это наша ротная песня, она для нас особенная, поем ее с самого начала учебы».

Победители и призеры смотра получили подарки от администрации Курчатовского района. Всем участникам без исключения районные власти в торжественной обстановке вручили дипломы и сладкие подарки.

Дипломом за участие в смотре-конкурсе песни и строя-2023 наградили и детский духовой оркестр школы №22 – образцовый детский коллектив отвечал за музыкальное сопровождение смотра, радуя участников события слаженной, профессиональной игрой на духовых инструментах.

ФОТО Челябинского юридического колледжа

Для участников события пел Максим Алексеев, а завершил патриотический праздник вальс Победы, виртуозно исполненный студентами Челябинского юридического колледжа под всем известные и всеми любимые строки «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай тот цветущий и поющий яркий май».

Фото Челябинского юридического колледжа Смотр-конкурс песни и строя до глубины души растрогал 84-летнюю Юлию Александровну Шипареву, которая, живя рядом со сквером Молодогвардейцев и днем ранее увидев репетицию юных курчатовцев, сказала себе: «Приду на выступление обязательно!».

«Дети, организаторы – огромные молодцы. Все спасибо и дай Бог здоровья. Это же такой труд!», - сказала Юлия Александровна, получившая, по ее собственному признанию, истинное удовольствие от увиденного и услышанного. Для пожилой женщины, чья юность и молодость пришлись на советское время, традиция родного Курчатовского района проводить смотр строя и песни особенно ценна – все это было в великом и непобедимом Советском Союзе.

Юлия Александровна еще больше расчувствовалась, когда Евгений Макаров подарил ей кружку с символикой посвященного Дню Победы события – на долгую память о смотре песни и строя Курчатовского района.

Автор: Евгения Александрова
Курчатовский район
День Победы
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12.05.2023 11:16

Челябинцы могут бесплатно обследоваться на половые инфекции

12.05.2023 10:33

Начальник полиции Озерска задержал поджигателя

12.05.2023 10:23

В Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний

12.05.2023 10:21

Ректор ЮУрГУ вступил в ряды Второго казачьего военного отдела

12.05.2023 10:04

Нового главу Миасса изберут 17 мая

11.05.2023 22:45

Челябинцам советуют закрыть все окна и по возможности не выходить на улицу

11.05.2023 19:18

НМУ продлены еще на сутки, в Челябинске отмечено превышение ПДК по сероводороду

11.05.2023 19:00

В пятницу в Челябинской области прогнозируют дожди

11.05.2023 18:33

Справедливороссы уверены: исполнение бюджета требует нестандартных решений

11.05.2023 18:25

В Челябинской области вводят новую меру поддержки детей-сирот

11.05.2023 18:09

Начальник полиции из Златоуста будет наводить порядок в Еманжелинском районе

11.05.2023 18:06

Южноуральцам нет равных в смешанных единоборствах

11.05.2023 18:03

Неуловимые руководители: «Вайлдберриз» - работодатель через приложение

11.05.2023 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая (18+)

11.05.2023 17:51

Лазарев – об итогах 2022 года: Хорошо и дружно сработали одной большой командой Челябинской области

11.05.2023 17:44

Ну и что, что не было прав: жительница Саткинского района обложила матом сотрудника ГИБДД

11.05.2023 17:40

Улицу Братьев Кашириных в Челябинске отремонтируют за 47,5 миллиона рублей

11.05.2023 17:37

Челябинцев приглашают на соревнования-шоу по дрифт-триалу

11.05.2023 16:21

Любитель ловли рыбы в Ильменском заповеднике попал под статью

11.05.2023 16:16

В Ленинском районе Челябинске с 12 мая закроют движение трамваев

11.05.2023 16:02

В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов

11.05.2023 15:33

На новой пешеходной зоне по Свободы в Челябинске асфальтируют велодорожку

11.05.2023 15:28

Аптека «Стандарт»- ваша надежная аптека в Ижевске

11.05.2023 15:01

Конкурсная комиссия рекомендовала трех кандидатов на пост главы Миасса

11.05.2023 14:03

Пшеницын: «Самые пессимистичные прогнозы относительно финансовых возможностей региона не оправдались»

11.05.2023 13:34

Спецтехника Упрдор «Южный Урал» помогает в тушении пожаров в Курганской области

11.05.2023 13:13

Владимир Путин назначил председателей трех судов в Челябинской области

11.05.2023 13:05

Посылки в зону СВО теперь можно отправить бесплатно

11.05.2023 12:45

В Челябинске с 15 мая по проспекту Победы перестанут ходить трамваи

11.05.2023 12:25

Судьба экс-главы Катав-Ивановского района решится на следующей неделе

11.05.2023 12:00

«Только бы они остались живы…»: пожилая челябинка перевела все свои сбережения на бронежилеты бойцам

11.05.2023 11:53

В Челябинской области стартует эколого-патриотическая акция помощи участникам СВО

11.05.2023 11:52

Стали известны новые кинопредпочтения южноуральцев

11.05.2023 11:47

Аэрофлот в два раза увеличивает частоту полётов между Москвой и Челябинском

11.05.2023 11:10

В храме мученика Иоанна Воина в Челябинске споют военные песни

11.05.2023 11:04

Купальница европейская стала еще одной «рекордсменкой» Таганая

11.05.2023 10:45

Шахта Пласта осталась без погрузочно-доставочного транспорта

11.05.2023 10:07

Студентов-первокурсников ЮУГМУ познакомили с особенностями работы врача-педиатра

11.05.2023 10:07

Мнения челябинцев об искусственном интеллекте разделились 

11.05.2023 10:00

В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура

11.05.2023 09:36

ММК отмечает 50-летие с момента пуска второго агрегата электролитического лужения

10.05.2023 21:59

Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы

10.05.2023 21:54

Анонсы событий и мероприятий на 11 мая (18+)

10.05.2023 21:41

Искусственный интеллект будет контролировать вывоз мусора на Южном Урале

10.05.2023 19:44

В четверг в Челябинской области – перепады температур, днем без осадков