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Медиафорум Вершина и Кубок СМИ имени Ольги Давиденко: рост спортивного и профессионального мастерства
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28.02.2023 15:48

Медиафорум Вершина и Кубок СМИ имени Ольги Давиденко: рост спортивного и профессионального мастерства

В межрегиональном медиафоруме Вершина 2023, прошедшем в Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 24-26 февраля, приняли участие медиаспециалисты из 8 регионов, в том числе журналисты 40 СМИ. Особенность события в том, что многие медийщики, которые здесь собираются, в том числе федеральные спикеры, еще и принимают участие в соревнованиях по горным лыжам/сноуборду и зимнему картингу.

А на форуме мастера медиа, влюбленные в горы, обсудили темы, важные для развития профессионализма, как расширить профессиональные горизонты, получить больше возможностей в 2023 году.

Денис Полунчуков, ведущий прямых эфиров телеканала «Россия», рассказал, как интегрироваться в федеральную повестку, о своём пути в профессии и где черпать вдохновение журналисту. Шеф-редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгений Сазонов – о том, как написать хороший текст, который заметят, прочтут и запомнят. Контент-директор Дзен Ринат Низамов – о взаимодействии СМИ с контентными площадками, как медиа конкурируют с блогерами. Интервьюер ТАСС, руководитель проекта Иван Сурвилло – как завоевать доверие и вывести собеседника на откровенный разговор во время интервью. Главный редактор MSK1.RU Оксана Маклакова – о невидимых героях, которые живут среди нас. Директор по маркетингу федеральной сети «Фианит-Ломбард» группы компаний «Микар» Марина Теске – о жизненных темах, которые являются непреодолимым табу для медиа. Руководитель направления маркетинговых спецпроектов СберМаркетинга Юлия Немировская – о роли журналиста в бизнес-медиа. Главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников, сценарист Алексей Никулин и продюсер Александр Морев показали фильм «Уральский Париж. Наследие победителей», рассказали о его создании и поделились, как медиапроекту победить в конкурсе грантов. 

На «пресс-конференции в толстовках» которую провела коммерческий редактор медиахолдинга «Первый областной» Ульяна Бисерова, в неформальной обстановке говорили о том, что является мерилом мастерства в медиа, как не выгореть, сохранить вдохновение в профессии, особенно в период быстрых перемен.

Участие в мероприятии приняли не только руководители СМИ, журналисты, PR-специалисты и блогеры, но и первая леди Челябинской области, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она поделилась: «Уже который год будем покорять эту чудесную гору, улучшать вершину нашего мастерства, профессионального и спортивного. Я глубоко убеждена, что люди активные в спорте имеют социальную и гражданскую позицию. Это действительно так. Сидя дома далеко не уедешь, никакую гору не покоришь, на вершину не вскарабкаешься. Очень здорово, что как мы и планировали, в этом году Кубок и форум расширил свои границы. У нас гости из Башкортостана, Татарстана, Свердловской области, Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Москвы. Я считаю, что это прекрасный успех. Мне кажется, что это самый разнообразный форум, который только существует у нас в Челябинской области, событие стало нашим региональным брендом».

На форуме Ирина Текслер выступила на тему, как видеть за системой человека, сделав акцент на запрос от жителей региона о необходимости освещения культурных, спортивных, добрых и позитивных историй. И о том, какой положительный синергетический эффект можно получить от таких действий. Первая леди рассказала, зачем несколько месяцев назад она стала блогером.

На горных лыжах Ирина Текслер открыла соревнования под № 1 – в составе команды организаторов и партнеров, которая заняла бы 2 место, если бы не шла вне зачета. И так же вне зачета Ирина Текслер спела на конкурсе Творческий фристайл, где участники Вершины показывают свои таланты.

Провели соревнования известный спортивный журналист комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов и Яна Тормина, журналист ОТВ Челябинской области, ведущая хоккейных студий на матчах Трактора.

Обладателем Кубка СМИ стала команда Союза журналистов Челябинской области – третий год подряд!  В этот раз в ее состав вошли фотокорреспондент Владимир Сазонов, PR-специалисты Екатерина Логвинова, Вера Вяткина, журналист Марат Абдулвалеев, документалист Алексей Никулин – все члены Союза журналистов.

Алена Вериго, руководитель оргкомитета Медиафорума Вершина и Кубка СМИ, член правления Союза журналистов Челябинской области: «Схватка была не на шутку! Спортивный азарт максимальный! Ведь участников с высоким уровнем катания, настроенных бороться за медали и Кубок, приехало немало. В том числе были новые участники, которые ранее не сражались в турнире Кубка СМИ. Мы всегда говорим, что яркие соревнования медийщиков проходят, прежде всего, ради участия, привлечения внимания к здоровому образу жизни, красоте гор Южного Урала. И все же многие тренируются, повышают спортивное мастерство ради Кубка СМИ, который проводится в память об Ольге Давиденко, председателе Союза журналистов Челябинской области».

На «Вершине 2023» наградили победителей ежегодных творческих конкурсов имени Ольги Давиденко: профессионального мастерства журналистов, который проводит Союз журналистов Челябинской области, и профессионального мастерства PR-специалистов, который проводит Клуб пресс-служб Челябинской области. Премии победителям традиционно предоставляет Группа компаний «Микар» по инициативе Председателя Совета директоров ГК «Микар» Семена Мительмана.

В горнолыжных соревнованиях приняли участие 14 команд: Команда Союза журналистов Челябинской области, Команда Клуба пресс-служб Челябинской области, Сборная Москвы и Екатеринбурга (ТАСС, 4 канал), Российская газета (Челябинск, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург), Медиахолдинг Комсомольская правда (Москва, Челябинск), Сборная Башкортостана (блог Raissia, Business FM Уфа, ufatime.ru), Медиахолдинг Первый областной (Челябинская область), ГТРК Южный Урал и Вести Россия 1 (Москва, Челябинск), Сборная Shkulev Media Holding (Челябинск, Екатеринбург), Сборная СМИ Челябинской области (Аргаяш-Медиа, медиагруппа Наш Челябинск, Аргументы и факты Челябинск, ИА Урал-пресс-информ), Сердце Сибири (Сибинформбюро, Тюмень), Команда ТV регионов России (Кыштымская телерадиокомпания, СТВ Медиа Набережные Челны, Глобал-ТВ Южноуральск), Универ (студенты-журналисты ЮУрГУ, ЧелГУ, УрФУ), Сборная оргкомитета и партнеров (вне зачета).

Команда победителей получила право выступить на Кубке губернатора Челябинской области, который состоится на Солнечной долине 25 марта.

Станислав Залуговский, руководитель департамента информационной политики и связей с общественностью РМК: «Особенность Медиафорума «Вершина» и Кубка СМИ в том, что это не только место для всестороннего профессионального и теплого дружеского общения, но и возможность активно провести время, заняться зимними видами спорта. Благо природа Челябинской области имеет все необходимое для этого. В этом секрет успеха мероприятия. Год от года интерес к нему в медийном сообществе только растет. Расширяется география участников. Здоровый образ жизни и общение с единомышленниками заряжают энергией и вдохновляют на новые добрые начинания. Поэтому идея проведения Медиафорума и Кубка близка ценностям нашей компании».

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка: «Кубок СМИ — уже не просто соревнования и форум, а традиция, которая объединяет профессионалов из медиапространства со всей страны. Сбер ежегодно поддерживает медиафорум: мы находим новые форматы сотрудничества, привлекаем интересных спикеров, организуем активности для участников. Так, в прошлом году одной из главных тем нашей встречи стало направление ESG – мы рассказывали о роли бизнеса в обществе и экологии. А в этом – обсуждали искусственный интеллект в журналистике. Медиафорум «Вершина» помогает всем участникам находить новые партнерства, повышать профессионализм, быть в тренде и лучше понимать друг друга».

Организаторы: Союз журналистов Челябинской области, Министерство по физической культуре и спорту совместно с Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», ГК «Солнечная долина». Благодарим партнеров, которые поддерживают проведение мероприятия: группу компаний «Микар», Русскую медную компанию, Челябинское отделение ПАО Сбербанк, Уралэнергосбыт, НОВАТЭК-Челябинск, ЭЗОИС-Урал, группу компаний «Ураллизинг», группу компаний «Ариант», Страховой Дом ВСК.

Имена победителей Кубка СМИ 2023 в личном и индивидуальном зачете:

Картинг, женщины
1 место – Гузялия Гумарова (Медиахолдинг Аргаяш-Медиа, монтажер-оператор);
2 место – Лариса Ульянова (Компания ПромЭнергоГрад, директор по развитию и PR);
3 место – Елизавета Голубева (Редакция Российской газеты, ведущий менеджер по PR и рекламе).

Картинг, мужчины
1 место – Алексей Окуневич (Компания СИТНО, директор по административным вопросам и связям с общественностью);
2 место – Денис Мякишев (Редакция Российской газеты, руководитель Челябинского филиала);
3 место – Евгений Серяпин (заместитель управляющего Челябинского отделения ПАО Сбербанк).

Горные лыжи, женщины
1 место – Екатерина Логвинова (Команда Сборная Союза журналистов Челябинской области, менеджер по связям с общественностью Центра коммунального хозяйства);
2 место – Юлия Никольская (Сборная "Универ" студентов-журналистов ЮУрГУ, ЧелГУ, УрФУ, студентка факультета журналистики ЮУрГУ, Челябинск);
3 место – Ольга Комаровских (команда TV регионов России, редактор Кыштымская телерадиокомпании).

Горные лыжи, мужчины
1 место – Владимир Сазонов (команда Союза журналистов Челябинской области, фотокорреспондент ГЛЦ Металлург-Магнитогорск);
2 место – Станислав Челнынцев (Сборная Башкортостана, генеральный директор радиостанции Business FM Уфа);
3 место – Вадим Архипов (Медиахолдинг Комсомольская правда - Челябинск, видеограф).

Сноуборд, женщины
1 место – Алена Аксеновских (команда Клуба пресс-служб Челябинской области, PR-эксперт, руководитель конкурса PREМИЯ-2022);
2 место – Оксана Бархатова (команда Медиахолдинга Первый областной, корреспондент);
3 место – Татьяна Стриганова (Сборная Shkulev Media Holding, корреспондент 74.ru).

Сноуборд, мужчины
1 место – Григорий Ушков (Команда "Сердце Сибири", Тюмень, режиссер Сибинформбюро);
2 место – Иван Бражников (Сборная Shkulev Media Holding, редактор 74.ru);
3 место – Андрей Калинин (Команда Клуба пресс-служб Челябинской области, PR-менеджер компании Лукойл).

Командные результаты
1 место – Команда Союза журналистов Челябинской области;
2 место – Сборная Shkulev Media Holding;
3 место – Сердце Сибири, Тюмень.

Редакция информационного агентства "Урал-Пресс-Информ" присоединяется к поздравлениям всех победиттелей.

Фото: Иван Карлышев, Илья Бархатов, Антон Буценко

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27.02.2023 17:03

В Челябинской области в День защитника Отечества родилось 18 семей

27.02.2023 16:42

В Челябинской области семьи участников СВО получат бесплатные семена овощей

27.02.2023 16:38

В праздники спасатели Челябинской области пришли на помощь двум туристкам

27.02.2023 16:25

Фура с гуманитарной помощью благополучно добралась из Златоуста на Донбасс

27.02.2023 15:53

Бакал ждет знакового события – ввода в эксплуатацию путепровода

27.02.2023 15:36

Премьера Омнибуса: Мистика? Нет – Момент истины!

27.02.2023 15:30

Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи

27.02.2023 15:28

В Нязепетровске лесовоз столкнулся с пассажирским автобусом

27.02.2023 15:16

В Челябинской области приюты для животных и контактные зоопарки заставят получить лицензии

27.02.2023 15:01

Консультация юриста: может ли оклад быть меньше МРОТ

27.02.2023 15:00

В Челябинской области продлено ограничение движения транспорта на трассе М-5

27.02.2023 14:53

В Троицке полицейские совместно с ФСБ задержали «закладчика»

27.02.2023 14:12

билайн в Челябинской области продолжает внедрять новые технологические решения

27.02.2023 14:03

Жителям Запивалово обещали решить часть проблем, но освещения дороги нужно подождать

27.02.2023 13:54

По требованию прокурора уволен вице-мэр Миасса, обвиняемый в получении взятки

27.02.2023 13:50

В ДТП на Университетской набережной Челябинска погиб 30-летний автомобилист

27.02.2023 13:44

Сбил с ног: в Еманжелинске хозяйка пса заплатит 300 тысяч рублей пенсионеру за сломанное бедро

27.02.2023 13:17

Косолапые любимицы Челябинска Забава и Шкода не спят, чтобы есть

27.02.2023 12:31

Тысячи челябинцев и гостей города разгулялись на Масленицу

27.02.2023 11:53

Заказав тест-драйв, судебные приставы Челябинска забрали машину

27.02.2023 11:43

Челябинцев приглашают бесплатно привить питомцев от бешенства

27.02.2023 11:37

С «Ростелекомом» сотрудники ФАПов в Челябинской области могут оперативно консультировать пациентов

27.02.2023 11:37

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти

27.02.2023 11:33

Успехи олимпийского масштаба: впервые в Челябинске особые дети соревновались вместе с обычными

27.02.2023 11:25

В Челябинской области отменили часть автобусных рейсов из-за непогоды

27.02.2023 10:54

Молодые семьи Челябинска получили свидетельства на получение социальной выплаты на жилье

27.02.2023 10:48

В Челябинске усилят обработку дорог противогололедными материалами

27.02.2023 10:34

Актуализацией схемы теплоснабжения Челябинска займется компания из Тюмени

27.02.2023 10:29

Из Челябинска снова отправится гуманитарный груз для детей Донбасса

27.02.2023 10:09

В женской колонии Челябинска ярко и вкусно проводили зиму

27.02.2023 10:04

Челябинская компания «Метран» приобретает российский бизнес Emerson

27.02.2023 09:50

В Магнитогорске в подъезде дома обнаружили четырехлетнего малыша, ведется доследственная проверка

27.02.2023 09:42

Метизники Магнитки укрепляют сотрудничество с республикой Беларусь

27.02.2023 09:21

«Лыжня за облака»: новые лица, новые победы

27.02.2023 08:59

На трассе М-5 в Челябинской области временно ограничили движение транспорта

27.02.2023 08:44

В Челябинске задержали утренний рейс в Санкт-Петербург

27.02.2023 02:21

В понедельник у православных начался Великий пост

27.02.2023 02:18

Мощные вспышки на Солнце привели к магнитным бурям

27.02.2023 01:19

Анонсы событий и мероприятий на 27 февраля (18+)

26.02.2023 23:01

Челябинский «Трактор» не вышел в плей-офф

26.02.2023 15:18

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

26.02.2023 14:31

В одном из домов Челябинска обнаружили ртуть в дверном проеме

26.02.2023 13:46

В супермаркете Челябинска эвакуировали покупателей и продавцов из-за разлива кислоты

26.02.2023 13:27

Тропы нацпарка «Таганай» стали доступнее для маломобильных туристов

26.02.2023 12:52

Гастроли: две женские истории на сценах Магнитогорска и Челябинска

26.02.2023 02:09

В Прощеное воскресенье в Челябинске пройдут масленичные гуляния

26.02.2023 02:07

В воскресенье у православных - прощёный день

26.02.2023 01:26

В воскресенье в Челябинской области – мокрый снег и метели

26.02.2023 01:14

Анонсы событий и мероприятий на 26 февраля (18+)

25.02.2023 13:35

ЕДДС призвала челябинцев остерегаться сосулек

25.02.2023 12:19

Челябинский зоопарк прощается с дальневосточным леопардом Филиппом

24.02.2023 21:58

На трассе М-5 на территории Златоуста погиб молодой водитель

24.02.2023 21:40

Турнир «Za Самбо» собрал в Челябинске более 400 спортсменов разных возрастов

24.02.2023 20:55

В Карабаше в честь участника СВО Максима Козлова открыли Парту Героя

24.02.2023 20:34

Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции

24.02.2023 19:55

В Копейске из ТРК «Слава» эвакуировались триста человек

24.02.2023 14:48

Сергей Миронов назвал 24 февраля днем обновления России

24.02.2023 13:30

Южноуральцам рассказали, как избежать синдрома «праздничного сердца»

24.02.2023 12:21

Депутат-афганец Виталий Паутов в День защитника Отечества организовал в Новосинеглазово спортивный праздник

24.02.2023 12:06

В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам

24.02.2023 11:44

Трогательное видеописьмо на передовую «Женского движения Единой России»

24.02.2023 10:48

Ахмеров – в кино, жизни, книге и бронзе

24.02.2023 10:24

Исторический музей приглашает к погружению в «Белую сказку» Елены Щетинкиной

24.02.2023 10:05

Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов

24.02.2023 01:07

Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля (18+)

23.02.2023 18:14

В пятницу в Челябинской области – небольшой снег, местами метели

23.02.2023 17:31

В жилом доме Челябинска произошел хлопок бытового газа, пострадала женщина