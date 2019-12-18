МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлёвской ёлки

Связисты установили передвижной комплекс в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Москвы. Именно там была найдена ель, которой в этом году выпала честь стать главной ёлкой страны.

«Кремлёвская ёлка – это не просто символ Нового года на Красной площади. Все январские каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить 2020 год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны», – говорит директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Мобильный комплекс МегаФона на базе КАМАЗа, временно размещённый на месте спила Кремлёвской ёлки, обеспечил стабильное радиопокрытие. Уникальность мобильной станции в её независимости от стационарных объектов связи, что позволяет разворачивать её практически на любой территории.

«Верим, что тысячи детей со всей страны будут счастливы, глядя на нашу прекрасную ёлку. Готовы уже сейчас подобрать ёлку для следующего года. Надеемся, что это будет настоящая, добрая, красивая новогодняя история», – прокомментировал глава Можайского городского округа Дмитрий Абарёнов.

По информации местных властей, для установки на Соборной площади Московского Кремля было выбрано дерево высотой 25 метров и возрастом 90 лет. Специальная комиссия обращала особенное внимание на форму кроны и сохранность ветвей лесной красавицы, которая будет доставлена в Кремль через ворота Спасской башни. Это уже вторая ель из Бородинского лесничества, отобранная специалистами на роль главной ёлки страны. После окончания праздника из дерева планируется изготовить памятные сувениры.