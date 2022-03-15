Меньше свадеб, больше разводов: Челябинскстат огорчил брачной статистикой

В Челябинской области первый месяц 2022-го года огорчил снижением числа свадеб и ростом количества разводов - по сравнению с январем прошлого года.

Как сообщает Челябинскстат, в январе текущего года на Южном Урале сочетались законным браком 948 пар, я январе ушедшего года – тысяча 188 (на 240 пар больше).

Официально расторгли отношения в первом месяце 2022-го года тысяча 212 пар, тогда как годом ранее – тысяча 168 (в январе минувшего года распалось на 44 семьи меньше).

Брачная статистика февраля пока не опубликована, но уже сейчас можно сказать, что у последнего месяца нынешней зимы хорошие шансы улучшить свадебные показатели 2022-го – во многом благодаря красивым (зеркальным) датам.

Так, в магический день пяти двоек - 02.02.2022 – в органах ЗАГС Челябинской области было зарегистрировано 116 браков, львиную долю свадеб сыграли в Челябинске (55).

А в еще более волшебный день шести двоек – 22.02.2022 – на Южном Урале родилось сразу 470 новых семей.