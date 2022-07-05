Мэрия Челябинска не смогла запретить бизнесмену строить здание на улице Петра Сумина

Мэрия Челябинска на смогла запретить бизнесмену строить административно-деловое здание площадью 225 квадратных метров на улице Петра Сумина – на территории с плотной застройкой.

Выдать разрешение на строительство городскую администрацию, в августе прошлого года отказавшую предпринимателю в выдаче разрешения на строительство, обязал Арбитражный суд, куда бизнесмен обратился после отказа властей.

Арбитражный суд встал на сторону истца. Не поддержал мэрию и суд вышестоящей инстанции – поданная туда апелляционная жалоба администрации осталась без удовлетворения: право предпринимателя на строительство было подтверждено.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, сегодня, пятого июля, разрешение на строительство было подписано.