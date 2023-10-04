Мэрия Челябинска ответила на обвинения Народного фронта по поводу провала дорожного нацпроекта

Мэрия Челябинска ответила на обвинения Народного фронта в «очередном провале» исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Отметим, сегодня, четвертого октября, общественники заявили, что городские власти вновь не справились с задачами национального проекта.

«Мы оценили состояние 14 гарантийных дорог, отремонтированных в 2020-2022 годах в рамках нацпроекта БКД и муниципальных контрактов, стоимостью более 800 млн рублей. Результат обновления за почти миллиард рублей удручающий: ямы, выбоины, трещины, просадка полотна и глубокие колеи», - заявили в челябинском региональном ОНФ, добавив, что «нарушения в ходе дорожных ремонтов по госконтрактам подрядчики допускают систематически – каждый сезон Народный фронт выявляет грубейшие нарушения при строительстве и ремонте дорог за счет бюджетных средств».

Общественники сообщили, что по итогам мониторинга был сформирован поадресный реестр нарушений, обращения по которым направлены главе Челябинска, министру дорожного хозяйства и транспорта региона и в надзорные органы: прокуратуру, главное контрольное управление и контрольно-счетную палату для выполнения проверок.

«Требуем привести дорожное покрытие на всех объектах, вошедших в реестр, в нормативное состояние в рамках гарантийного ремонта, а от администрации Челябинска как главного распорядителя бюджетных средств - проконтролировать выполнение работ», - подчеркнули в Народном фронте.

В свою очередь, администрация Челябинска опубликовала официальный комментарий по поводу заявления местного отделения ОНФ, приводим его полностью:

«Прежде чем заявлять о «провале нацпроекта», призываем досконально разобраться в ситуации, связаться со специалистами и уточнить реальную картину по каждому объекту. Также повторно приглашаем представителей ОНФ к участию в совместных контрольных объездах для разъяснения каждого возможного выявленного факта на месте.

К сожалению, несмотря на публичное заявление о направлении в адрес администрации города данных о выявленных ОНФ нарушениях на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги», такая информация ни в мэрию, ни в комитет дорожного хозяйства не поступала.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» из объектов, представленных в видеообращении, ремонтировались только автодороги по улицам Октябрьской и Шоссе Металлургов.

На Октябрьской работы проведены в 2022 году на участке от улицы Бажова до улицы Танкистов. Выполнена замена покрытия проезжей части и тротуаров, нанесена разметка. В апреле текущего года в рамках комплексного объезда гарантийных объектов существенных недочетов на улице Октябрьской не выявлено.

Такие проверки проводятся дважды в год: весной и осенью. В случае выявления дефектов, предусмотренных гарантией, подрядная организация в установленные сроки проводит работы по устранению выявленных недочетов на данном участке за собственный счет. Акты дефектов размещаются в открытом доступе.

Ремонт улицы Шоссе Металлургов проводился в 2017 году, гарантийные обязательства закончились в 2020-м. На участке, о котором идет речь в видео, третьими лицами было нарушено благоустройство на проезжей части. Поэтому работы по восстановлению выполнит подрядная организация в рамках содержания в текущем году.

На Краснопольском проспекте работы по замене покрытия проезжей части проведены в 2021 году на участке от улицы Молодогвардейцев до улицы Бейвеля. На данный объект также распространяются все требования гарантийных обязательств. Кроме того, силами МБУ «ЭВИС» на постоянной основе осуществляются необходимые работы для приведения ливневых решеток в нормативное состояние, в том числе и на Краснопольском проспекте.

В адрес сетевых организаций, чьи колодцы также находятся на Краснопольском проспекте, ранее были направлены требования о приведении инженерных сетей в нормативное состояние».