Мэрия Челябинска: Разрешение на строительство офиса на берегу Миасса «Транснефти» не выдавалось

Мэрия Челябинска заявила, что разрешение на строительство офиса на берегу реки Миасс компании «Транснефть» не выдавалось, а значит утверждать, что городские власти разрешили нефтяникам возвести офисный центр у водоема, - некорректно.

«Постановлением № 275-п от четвертого мая этого года «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц Университетской Набережной, Косарева, береговой линии реки Миасс, улицы Северо-Крымской в Калининском районе города Челябинска» утверждена ПЕРСПЕКТИВА возможного освоения данного земельного участка. Разрешение на строительство не выдавалось», - подчеркнули в администрации Челябинска.

В мэрии рассказали, что в настоящий момент земельный участок, о котором идет речь в документе, не образован и никому не предоставлен: компания «Транснефть» выступила лишь инициатором разработки ДПТ, но это не означает, что именно этой компании будет предоставлено право на строительство.

«Прежде чем подойти к вопросу выдачи разрешения на строительство, необходимо образовать земельный участок, через процедуру публичных слушаний получить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под деловое управление (код 4.1). После предоставления земельного участка правообладатель должен получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства также через публичные слушания», - пояснили в городской администрации.