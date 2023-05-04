04.05.2023
В Челябинске на улице Скульптора Головницкого появится почти сто лип
04.05.2023
Мэрия Челябинска: Разрешение на строительство офиса на берегу Миасса «Транснефти» не выдавалось
04.05.2023
Справедливоросс из Озерска помогает воспитывать в подростках верность Родине
04.05.2023
В Копейске пожарные отстояли СНТ «Станкостроитель-3»
04.05.2023
Челябинские школьники признаны победителями и призерами Всероссийских олимпиад
04.05.2023
В Челябинске при участии «Союзмультфильма» впервые состоится фестиваль анимации
Мэрия Челябинска: Разрешение на строительство офиса на берегу Миасса «Транснефти» не выдавалось
24.04.2023
В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса от Молодогвардейцев до Окраинского
06.04.2023
Челябинцы продолжат бороться за право жить без офиса нефтяной компании на берегу Миасса
03.03.2023
Укрепление левого берега Миасса в Челябинске спроектируют за 9,5 миллиона рублей
20.02.2023
В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023