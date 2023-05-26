Мэрия Челябинска: «Жителям аварийного дома на Батумской было предложено маневренное жилье»

В администрации Челябинска сообщили, что жителям аварийного дома №25 на улице Батумской в начале апреля текущего года было предложено маневренное жилье, однако до настоящего времени никто из жильцов не выразил желание в него переехать.

Отметим, накануне, 25 мая, телеграм-канал «Информационный центр СК России» сообщил, что председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить ему доклад по публикации в СМИ о проживании жителей южноуральской столицы в аварийном доме на Батумской.

«В СМИ сообщается, что люди ждут расселения, которое запланировано на 2030-й год, и боятся оказаться под завалами, поскольку здание находится в ненадлежащем для проживания состоянии - со сквозными трещинами в стенах, проваливающимися полами и другими недостатками. Дом признан аварийным в 2020 году. Сообщается также, что владельцам предлагают взамен другое жилье, но, по словам жителей, оно также находится в ненадлежащем состоянии. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)», - отмечают в Информационном центре СКР.

Петр Решетников должен будет доложить Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В администрации Челябинска агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что дом по улице Батумская, 25 действительно был признан в 2020 году аварийным и подлежащим сносу.

«Мероприятия по переселению граждан запланированы на 2030 год в порядке очередности (до данного дома аварийным и подлежащим сносу признали 71 многоквартирный дом)», - пояснили в мэрии.

На основании очередного внешнего визуального осмотра дома №25 на Батумской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска 30 января 2023 года направил в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обращение с просьбой рассмотреть вопрос о первоочередном переселении жителей из этого дома. В феврале текущего года комиссия такое решение приняла.

«При этом ранее комиссия приняла аналогичные решения в отношении двух других аварийных многоквартирных домов, в связи с чем расселение дома №25 по улице Батумской будет возможно после расселения тех двух домов», - отметили в мэрии.

Четвертого апреля этого года КУИЗО Челябинска официально уведомил жителей 25-го дома на Батумской о том, что они могут временно переселиться в жилые помещения маневренного фонда – до момента расселения. Таким образом городские власти пытались обеспечить безопасные условия проживания челябинцев.

В мэрии также пояснили, что маневренное жилье есть в разных районах города и что находится оно в удовлетворительном санитарном и техническом состоянии. При этом, сообщили городские власти, до сегодняшнего дня никто из жителей аварийного дома по данному вопросу не обращался.