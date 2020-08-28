Металлурги ЧЦЗ собрали в школу 135 первоклассников

Ко Дню знаний первого сентября работники входящего в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода вручили родителям, бабушкам и дедушкам 135 –ти челябинских первоклассников портфели полным набором канцелярских принадлежностей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», благодаря такому подарку от предприятия, металлурги-родители первоклассников – смогут сэкономить на подготовке детей к школе существенную сумму. Внутри каждого ранца более 30 наименований школьной канцелярии – дневник, тетради, карандаши, фломастеры и многое другое. Ортопедическая конструкция рюкзака убережет осанку первоклассников от перегрузки. Дизайн портфелей выполнен в нескольких вариантах: сиреневые для девочек и темно-синие для мальчиков. Все они снабжены прочной фурнитурой и светоотражающими элементами. Кроме наборов для школы детей ждет сладкий сюрприз – пряник ручной работы. В каждый ранец вложена открытка с добрыми напутствиями от Цинкули – символа Челябинского цинкового завода.

По словам директора по работе с персоналом и административным вопросам АО «ЧЦЗ» Константина Розенберга, в последние годы в семьях сотрудников завода наблюдается самый настоящий демографический взрыв. С каждым годом в них становится все больше и больше первоклассников. Но это не повлияло на качество заводских подарков. Ранцы для первоклассников на ЧЦЗ вручают уже в девятнадцатый раз. Кроме детей сотрудников подарки получат и воспитанники подшефного детского дома.

Для самых активных родителей предприятие приготовило еще один бонус. Среди сотрудников, получивших ранцы для первоклассников, объявлен конкурс на лучшее видео о вручении подарка. В День знаний авторы трех самых интересных роликов получат торты ручной работы для уютных семейных чаепитий.