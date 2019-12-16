Металлурги Челябинского цинкового – детям
Общество
Сегодня, 13:28

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод поддержал благотворительную акцию по  исполнению предновогодних желаний  детей и подростков, проходящих лечение в онкогематологическом отделении Челябинской областной детской больницы.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела информации и общественных связей ПАО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, всего к акции присоединились 60 участников — крупные компании, предприниматели, журналисты, спортсмены и чиновники. Каждую неделю движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» получает все новые письма из онкоотделения. Среди новогодних желаний – конструктор лего, домик свинки Пеппы, железная дорога, электронная книга, мобильный телефон, микроскоп, гримерный столик. О своих мечтах рассказали 100 детей и подростков. В адрес снеговика ЧЦЗ пришло письмо от 16-летнего Орзу, который лечится от острого лейкоза. Снеговик ЧЦЗ уже приступил к исполнению желания, и 26 декабря подарок торжественно будет вручен ребенку  волонтерами «Искорки» на новогоднем празднике в онкогематологическом отделении Челябинской областной детской больницы.

Ранее члены молодежного актива Челябинского цинкового завода поздравили подшефный Карабашский детский дом с днем рождения. Устроенный металлургами праздник для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошел в теплой семейной атмосфере. Воспитанники детдома показали заводчанам, как старшим родственникам, свои школьные дневники с отличными оценками, рисунки и поделки. Для гостей приготовили концерт с творческими выступлениями, а в финале всех ждал сюрприз — танцевальный флешмоб и праздничные конфетти. Челябинский цинковый завод подарил детскому дому мощную беспроводную колонку для выступлений и репетиций. Также активисты заводской молодежной организации «МАССИВ»  передали воспитанникам письма от Цинкули. Ребята уже пишут свои ответы и самые сокровенные желания доброму волшебнику. В декабре на предприятии пройдет акция «Чудеса — это просто», благодаря которой взрослые смогут исполнить почти все детские мечты.

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