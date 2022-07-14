Металлурги Луганской народной республики поздравляют челябинских коллег

В преддверии Дня металлурга, который отмечается 17 июля, в городе Алчевске Луганской народной республики прошло чествования заслуженных работников отрасли и ветеранов Алчевского металлургического комбината. В качестве почётного гостя на мероприятии присутствовал Роман Лысенко, депутат народного совета ЛНР.

Много тёплых слов в этот день было сказано в адрес ветерана Алчевского металлургического комбината Натальи Олейник, проработавшей на АМК 30,5 лет. Вместе с родным предприятием она перенесла все тяготы последнего времени, металлургия для Натальи – это большая часть её жизни. Последним днём работы Натальи Олейник на комбинате стало 6 июня 2022 года. Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко успел коротко поговорить с ветераном.

– Коллектив, который работал со мной, это мои родные люди. И радости, и горести мы перенесли все вместе. Я своим коллективом горжусь и хочу пожелать, чтобы такие коллективы были везде. Чтобы они никогда не подводили своё руководство, несли только доброе и светлое в наше будущее, – сказала Наталья.

Зная, что для Челябинска День металлурга тоже является одним из главных, ветеран Алчевского меткомбината попросила через наше издание поздравить южноуральских сталеваров, доменщиков, прокатчиков и коксохимиков.

– От имени своих коллег с Алчевского комбината хочу передать огромный привет в Челябинск! Желаю, чтобы люди гордились своими предприятиями, достигали новых высот в работе. Счастья вам и мира!

Пообщавшись с алчевцами, наш корреспондент сделал вывод, что в этом трудовом городе живут очень милые и отзывчивые люди. А те трудности, которые выпали на их долю, в том числе, и украинский террор, не сломили, а закалили их характер.