Мэтр челябинской журналистики Борис Киршин отмечает 75-летний юбилей

В Челябинске сегодня, 24 января, поздравления по случаю 75-летнего юбилея принимает декан факультета журналистики, почетный профессор ЧелГУ Борис Киршин.

Получив журналистское образование в Уральском государственном университете, в 1971 году уроженец Магнитогорска пришел в газету «Челябинский рабочий», где работал собкором, корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарем. В 1991-м Бориса Киршина избрали главным редактором издания. В этом же году он начал свою деятельность в Челябинском госуниверситете – работал преподавателем отделения журналистики филологического факультета.

В 1995 году Борис Киршин возглавил открывшуюся кафедру журналистики, а в 2002-м стал деканом первого в Челябинске факультета журналистики.

Заслуги Бориса Николаевича отмечены орденом Почета, знаком «За заслуги перед Челябинской областью», грамотой министерства образования РФ, премиями российского правительства и Союза журналистов страны.

Журфак ЧелГУ очень быстро стал ключевым центром профессионального журналистского образования в Уральском федеральном округе. Самым ценным активом факультета являются выпускники, которые успешно работают во всех челябинских телекомпаниях (а также в Москве и Санкт-Петербурге), на радиостанциях, во всех челябинских газетах и журналах (многие уже стали главными редакторами), городских интернет-порталах, возглавляют пресс-службы министерств, ведомств, крупнейших компаний. Традиционно лучших выпускников факультета аккумулируют крупнейшие медийные платформы Челябинска и области.

«35 лет назад перед факультетом стояла задача готовить журналистов для средств массовой информации региона. Мы с самого начала считали (и продолжаем считать), что российскому журналисту, чтобы быть успешным, необходимо хорошее образование. В этом был смысл нашей деятельности. Поэтому наши выпускники всегда были востребованы и успешны», - отметил юбиляр.

По словам Бориса Киршина, сейчас, во времена необычайного роста коммуникаций и цифровых технологий, факультет готовит для этого нового мира медиаспециалистов, владеющих современными информационными технологиями, стремясь отвечать на все его актуальные вызовы.

Сегодня на факультете открыто три направления подготовки: «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью» и «Медиакоммуникации». Продолжить обучение в магистратуре можно по первым двум программам. Тех, кто хочет заниматься наукой, ждет аспирантура по медиакоммуникациям и журналистике. На журфаке работают пять докторов наук и десять кандидатов наук. Преподаватели – ежегодные победители грантовых и профессиональных конкурсов, отмечают в пресс-службе ЧелГУ.