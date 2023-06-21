Между Челябинском и Бакалом начнет курсировать пригородный экспресс

С первого июля 2023 года между Челябинском и Бакалом на Южно-Уральской железной дороге начнет курсировать пригородный экспресс, сообщает миндортранс региона.

«Бакальский экспресс» - современный подвижной состав ЭП2Д в четырехвагонном исполнении.

Ранее пригородные поезда не курсировали на участке Златоуст – Бакал. Теперь жители Саткинского района смогут без пересадки добраться в областной центр на комфортном скоростном поезде.

Из Челябинска поезд будет отправляться в 17 часов 40 минут и прибывать в Бакал в 22 часа 35 минут. Из Бакала (со второго июля) экспресс будет отправляться в три часа 54 минуты утра и приезжать в Челябинск в восемь часов 57 минут. Время в пути – около пяти часов. Остановки: Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритная, Тундуш, Бердяуш, Сатка.

Стоимость проезда на полный маршрут 818,4 рубля. Оформить проездные документы на поезд можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, уточнили в ЮУЖД.

ДЛЯ СПРАВКИ

ЭП2Д – подвижной состав нового поколения. Вагоны электропоезда оборудованы эргономичными сидениями, оснащенными USB-портами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля, электронными информационными табло. В головных вагонах созданы условия для проезда людей с ограниченными возможностями: подъемник для посадки и высадки пассажиров, место для крепления инвалидных колясок. Кроме того, головные вагоны оснащены экологически чистыми туалетными комплексами для маломобильных и других пассажиров, вертикальными креплениями для перевозки велосипедов.