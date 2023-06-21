21.06.2023
В Челябинске без разрешения покрасили в ярко-желтый цвет дом на Энтузиастов
21.06.2023
В Челябинске ребенок пострадал на аттракционе в Арт-сквере, прокуратура проводит проверку
21.06.2023
Немного истории: как абвер подвели под «Монастырь»
21.06.2023
Библиотеки нового поколения: интеллектуальный досуг в комфортном модном пространстве
21.06.2023
В Челябинской области за последние 20 лет ощутимо снизились показатели материнской и младенческой смертности
21.06.2023
«Уральская кузница» провела детский праздник
Между Челябинском и Бакалом начнет курсировать пригородный экспресс
21.06.2023
Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился с ЮУЖД по коридору «Север - Юг»
19.06.2023
Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях
14.06.2023
Челябинец, обвиняемый в диверсии на железной дороге, отправлен в СИЗО
13.06.2023
Почти 17 тысяч школьников приняли участие в профилактической акции ЮУЖД
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023