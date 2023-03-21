21.03.2023
На сцене Челябинской филармонии прозвучит оркестр имени Светланова
21.03.2023
«Ростелеком» подарил жителям Чебаркульского района вышку-«валентинку»
21.03.2023
Миасс собрал гуманитарный груз для добровольцев и разведчиков БАРСа
21.03.2023
Сборная Челябинского цинкового завода заняла первое место в областных соревнованиях по лыжным гонкам
21.03.2023
В Магнитогорске осужден аферист из Адыгеи, который собирал деньги под предлогом лечения смертельной болезни
21.03.2023
Вблизи поселка Локомотивный выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда
Миасс собрал гуманитарный груз для добровольцев и разведчиков БАРСа
21.03.2023
«Женское движение Единой России» представило инициативы по поддержке женщин
20.03.2023
«Женское движение Единой России» набирает силу и мощь
17.03.2023
Защита прав участников СВО и поддержка ОПК: рабочая группа по вопросам спецоперации подготовила второй доклад президенту
16.03.2023
Школьники Еткульского района побывали на экскурсии в Госдуме РФ
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023