Миасс собрал гуманитарный груз для добровольцев и разведчиков БАРСа

Миасцы (Челябинская область) передали гуманитарный груз для добровольческого батальона БАРС-13 и подразделения разведки БАРС «Каскад».

Партию помощи удалось оперативно сформировать благодаря жителям города, местному отделению «Единой России» и депутату Заксобрания Челябинской области Евгению Субачеву.

Первая посылка собрана горожанам и Миасским отделением партии «Единая Россия» по просьбе бойца с позывным «Злой» от батальона БАРС-13. В первую очередь, это лекарства, продукты питания и необходимые вещи. Также жители села Смородинка совместными усилиями смогли приобрести дизельный генератор и рации, а смородинский пасечник передал бойцам 40 килограммов меда. Помимо этого, сельские жительницы плетут маскировочные сети, которые всегда нужны в зоне специальной военной операции. В этот раз бойцам передали пять таких сетей.

Вторая заявка, рассказали в челябинском региональном отделении «Единой России», была от командира подразделения батальона разведки БАРС «Каскад» Олега Голикова. Необходимые технические принадлежности для батальона приобрел «Завод СпецАгрегат».

«На депутатском приеме ко мне обратился представитель добровольческого батальона БАРС-13. Он попросил организовать помощь для своих сослуживцев. Конечно же, мы согласились, совместными усилиями в короткие сроки закупили все необходимое и передали для отправки в зону СВО. Также по просьбе Олега Голикова «ЗаводСпецАгрегат» закупил необходимое техническое оснащение, которое также отправлено в зону нахождения разведки БАРС Каскад», - рассказал Евгений Субачев.

Руководитель общественной приемной депутатского центра Миасского местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Короткова отметила, что благодаря общим усилиям удалось собрать большую партию необходимого груза, который будет доставлен на линию СВО.

«Выражаем огромную благодарность жителям Миасского городского округа, депутату Законодательного Собрания Челябинской области, члену регионального президиума партии «Единая Россия» Евгению Субачеву, почетному шефу 90-й танковой дивизии и депутату фракции «Единой России» Николаю Кривошееву за активное участие в сборе. На этом мы не останавливаемся. Сбор продолжается. Помимо этого, совместно с Миасскими активистами запускаем изготовление окопных свечей», - отметила Наталья Короткова.