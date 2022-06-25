Михаил Скоков провел личный прием южноуральцев в региональной приемной президента РФ

В приемной президента Российской Федерации в Челябинской области состоялся первый прием граждан начальником регионального главка генерал-лейтенантом полиции Михаилом Скоковым.

Пришедшие на встречу южноуральцы рассказывали о своих сложных жизненных ситуациях и просили главного полицейского региона о содействии в их решении. Так, на прием к Михаилу Скокову обратились двое бывших сотрудников органов внутренних дел, получивших серьезные заболевания в период прохождения службы. Для поддержания здоровья они нуждаются в приеме дорогостоящих лекарств. Однако ввиду ограниченного финансового состояния не могут себе позволить приобретение необходимых препаратов. Оба являются семьянинами, имеют на иждивении несовершеннолетних детей.

Расспросив о службе и семье, о самочувствии и о том, какую медицинскую поддержку они получают, генерал Скоков распорядился проработать вопросы оказания им материальной помощи для приобретения жизненно важных лекарств и организации для детей летнего отдыха. При необходимости они также могут рассчитывать на возможности ведомственного госпиталя.

Жительница Озерска предложила обустроить пешеходный переход через бульвар Гайдара на пересечении с проспектом Карла Маркса в своем городе. Это позволит безопасно переходить проезжую часть от жилых домов к набережной озера Большая Нанога. С мнением озерчанки начальник главка согласился и поручил руководству УМВД России по ЗАТО г. Озерск провести рабочие встречи с местной администрацией для решения данного вопроса. Предложенная инициатива не лишена смысла, и если будет поддержана местными жителями, через бульвар Гайдара появится нерегулируемый пешеходный переход с нанесенной разметкой, оборудованный дорожными знаками.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, на прием к генералу Скокову обратился и представитель челябинского областного отделения общественной организации Всероссийского общества автомобилистов. Он вышел с предложением провести совместно с ГИБДД мероприятия, направленные на профилактику правонарушений на автомобильном транспорте. Для участников дорожного движения планируется проводить бесплатные консультации и оказывать им практическую помощь при совершении дорожно-транспортных происшествий. В проводимой работе будут задействованы представители добровольных народных дружин.

Выслушав собеседника, Михаил Скоков отметил его неравнодушие к вопросам безопасности дорожного движения. Начальник главка ответил, что сотрудники полиции напрямую заинтересованы в просвещении участников дорожного движения. Необходимо использовать любые ресурсы, направленные на обеспечение комфортных условий и повышение безопасности водителей и пешеходов. Если предлагаемые меры позволят снизить уровень аварийности, то главным управлением МВД области будет оказываться всесторонняя поддержка деятельности общества автомобилистов в вопросах повышения уровня правосознания участников дорожного движения. Рассмотрение вопросов организации эффективного взаимодействия и проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, было поручено руководителям соответствующих структурных подразделений полицейского главка.

С предложением провести дополнительные рейды по выявлению и пресечению фактов нарушений правил остановки (стоянки) водителями обратился другой челябинец. Мужчина рассказал, что автовладельцы часто паркуются на остановках общественного транспорта, препятствуя тем самым нормальной организации дорожного движения. Из-за оставленных машин маломобильным гражданам сложно подобраться к автобусам.

Михаил Скоков поручил подчиненным обратить особое внимание на данную проблему и принять меры к выявлению и привлечению к ответственности автовладельцев – нарушителей ПДД. Вместе с тем необходимо дать оценку расстановке остановочных комплексов, подключить к этой работе представителей администрации Челябинска. Жители региона, особенно маломобильные группы граждан, должны чувствовать заботу и иметь возможность беспрепятственно пользоваться услугами общественного транспорта, заявил главный полицейский Южного Урала.