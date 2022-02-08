08.02.2022
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением собаки на ребенка в Челябинске
08.02.2022
В Кремле готовы изучить информацию о российских спонсорах белорусских протестов
08.02.2022
Все школы и учреждения допобразования Златоуста переведены на иную форму обучения
07.02.2022
Медучреждения Челябинской области получат новые машины скорой и неотложной помощи
07.02.2022
Надежда Рыльская озвучила первые результаты переселения челябинцев из аварийных домов в 2022 году
07.02.2022
Челябинца задержали с крупной партией мефедрона
Миндортранс Челябинской области объявил аукцион на поставку 30 полностью низкопольных трамваев
04.02.2022
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
02.01.2022
Челябинцев неприятно удивила стоимость проезда по новым маршрутам общественного транспорта
14.09.2021
«Синара - ГТР» создаст троллейбусную инфраструктуру в Челябинске
23.08.2021
В Челябинской области продлен запрет на движение большегрузов по региональным трассам
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022