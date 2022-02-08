Миндортранс Челябинской области объявил аукцион на поставку 30 полностью низкопольных трамваев

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на поставку тридцати полностью низкопольных трамваев. Победитель будет определен 24-го февраля.

Совершенно новая модель трамвая (сто процентов низкого пола), отличная от прошлогодней, закупается по поручению губернатора Алексея Текслера, благодаря поддержке которого в регионе началось масштабное обновление подвижного состава.

Как отмечают в региональном миндортрансе, требования к технической начинке и визуальной составляющей вагона повышены. В частности, предусмотрены кнопка адресного открытия дверей непосредственно на створке двери как со стороны улицы, так и со стороны салона; подсветка стеклянных панелей дверей (зеленым при открытии, красным при закрытии); металлические поручни с элементами окраски под цвет сидений; видеокамеры и держатель под резервный маршрутоуказатель - под цвет панели, все элементы кронштейнов, в том числе держатель вспомогательного зеркала - черного цвета; различные режимы работы табло «Внимание, пассажир!» на заднем стекле вагона при остановке трамвая; электронные маршрутные указатели с применением датчиков освещенности для автоматической настройки по времени суток; датчики пассажиропотоков салонного исполнения встроенного типа, точность измерений - не менее 98-ми процентов.

Кроме того, при подготовке к проведению аукциона уточнены требования к валидаторам. Также в новых трамваях будет функционировать система радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями и нарушениями органов зрения «Говорящий город». Предусматривается также интеграция медиасистемы с АПК «Безопасный город» и РАСЦО.

Помимо этого, разработан новый дизайн вагона с обновленной маской и ливрее, отмечают в миндортрансе.

Напомним, в прошлом году победителем электронного аукциона на поставку в Челябинск тридцати трамваев было признано ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины» («СТМ»). Общая сумма контракта составила один миллиард 59 миллионов рублей.

Отметим, в текущем году Челябинская область планирует приобрести в общей сложности 77 трамваев.