Министр Лихачев заявил о проблемах при вывозе раздельного мусора в Челябинске

В Челябинске перевозчики мусора не готовы предоставлять отдельные мусоровозы, чтобы вывозить пластик, стекло, бумагу и металл на отдельную сортировочную линию. Об этом сегодня, 15 декабря, на пресс-конференции сообщил министр экологии региона Сергей Лихачев.

Министр уточнил, что сейчас мусор разделен по двум фракциям: органика и не органика. Проблема заключается в том, что население готово разделять мусор, в то время как перевозчики не всегда готовы предоставлять отдельные мусоровозы для сбора отходов.

«В следующем году, надеемся, достигнем успехов. Население настроено на раздельный сбор мусора, - сказал Лихачев. - Другой вопрос в том, чтобы бизнес, который в системе ТКО, не испортил этот настрой. Важно, чтобы бизнес поддерживал население. Потому что раз не убрали контейнер с мусором, два не убрали, и жители станут выкидывать в общий контейнер. Мы даем волшебный пендель, чтобы предприятия вывозили отходы».

Лихачев добавил, что пилотный проект по раздельному сбору мусора работает не только в Челябинске, но и в Южноуральске и Копейске.