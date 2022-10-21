Министру экологии Челябинской области продлили срок пребывания на гражданской службе

Срок гражданской службы министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, достигшего предельного возраста пребывания на гражданской службе, продлен на один год.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер в день рождения министра. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок государственной гражданской службы Лихачеву Сергею Федоровичу по 21 октября 2023 года», - говорится документе.

Сегодня Сергею Лихачеву исполнилось 66 лет. Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе - 65 лет (установлен федеральным законом «О государственной гражданской службе в Российской Федерации»). Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлён до достижения им возраста 70 лет (президент подписал закон в марте 2021 года). Сергей Лихачеву уже продляли на год срок пребывания на гражданской службе. Сегодня губернатор повторно принял решение о продлении срока.

Госдума 19 октября 2022 года приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий возможность продления до 70 лет предельного срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ. Норма распространится в том числе на гражданских служащих этой категории в аппаратах Совфеда и Госдумы, в федеральных и региональных органах исполнительной власти.

На госслужащих, назначаемых и освобождаемых от должности президентом РФ, ограничение в 70 лет не распространяется.

ДЛЯ СПРАВКИ

Сергей Федорович Лихачев родился 21 октября 1956 года в городе Омске. В 1979 году закончил естественно-географический факультет Омского государственного педагогического института им. А.М. Горького по специальности «география и биология». В период с 1981 по 1984 гг. обучался в очной аспирантуре Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук защитил в 1990 году. В 1993 году присуждена ученая степень доцента. Диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук защитил в 2000 году. Ученое звание профессора было присуждено в 2002 году.

С ноября 1984 года по апрель 2005 года работал на кафедре зоологии Омского государственного педагогического университета. За время работы прошел путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой. В апреле 2005 года принят на работу заведующим кафедрой зоологии, профессором кафедры Челябинского государственного педагогического университета. С января 2011 года работал в должности декана факультета экологии, профессора кафедры геоэкологии и природопользования ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет».

21 мая 2018 года назначен министром экологии Челябинской области.