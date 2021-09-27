Минобр и «Ростелеком» обеспечат школы Южного Урала современной ИТ-инфраструктурой

В 2021-2022 годах все общеобразовательные учреждения Южного Урала будут обеспечены телекоммуникационной инфраструктурой, которую построит компания «Ростелеком».

В 800 школах Челябинской области появятся точки Wi-Fi-доступа и видеонаблюдение. Работы проводятся в рамках государственного контракта между компанией и министерством образования и науки региона. Южный Урал вошел в число 16 субъектов страны, где в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется проект создания единой цифровой образовательной среды.

«Говоря о современной школе, сложно переоценить роль цифровизации. К концу 2022 года каждая общеобразовательная организация будет оснащена необходимой ИТ-инфраструктурой независимо от места ее расположения. В рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика» в школы закупается современная компьютерная техника, проводится высокоскоростной интернет, обеспечивается защита всех цифровых каналов связи и доступ к информационным ресурсам, ведется переподготовка педагогов. Все это делается для того, чтобы каждый ребенок мог получать качественные знания в условиях, отвечающих современным требованиям», - рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Современная телекоммуникационная инфраструктура появится в образовательных учреждениях 43 муниципальных образований Южного Урала: от Брединского района на юге области до Снежинского городского округа на севере.

«К настоящему моменту специалисты «Ростелекома» проводят обследование всех объектов Челябинской области для строительства необходимой ИТ-инфраструктуры. Всего в южноуральских школах будет уставлено четыре тысячи камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения, а также более 14 тысяч точек Wi-Fi-доступа», - отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Кроме Челябинской области, в список регионов, где будет реализован проект, также вошли Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тульская, Тюменская области, Алтайский и Пермский края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Напомним, в соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Государственный контракт будет действовать по 31 декабря 2022 года.