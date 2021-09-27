27.09.2021
Минобр и «Ростелеком» обеспечат школы Южного Урала современной ИТ-инфраструктурой
27.09.2021
Владимир Мякуш вручил награды ЗСО медработникам ОКБ№3 Челябинска
27.09.2021
Полицейские задержали челябинца, устроившего стрельбу на заправке
27.09.2021
СК возбудил уголовное дело: сын экс-депутата гордумы застрелил товарища и покончил с собой
27.09.2021
Жители Челябинска жалуются на отсутствие тепла
27.09.2021
В Коркино в подъезд жилого дома подкинули коробку с младенцем
Минобр и «Ростелеком» обеспечат школы Южного Урала современной ИТ-инфраструктурой
23.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
17.09.2021
В этом году «Ростелеком» подарил мобильную связь 4G пяти населенным пунктам Кунашакского района
10.09.2021
Из Парижа в Париж с «Ростелекомом: Россия и Франция вместе отпраздновали 30-летие мобильной связи нашей страны
03.09.2021
«Трактор» против «Металлурга»: «Ростелеком» приглашает к знакомству с «Уральским дерби»
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021