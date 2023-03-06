Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров

В Челябинской области завершился пилотный проект по профессиональному обучению «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Сертификаты вручили первым 24 женщинам.

Обучение длилось шесть недель (по субботам и воскресеньям), затем была практика, а по завершению курса все кандидатки успешно справились с итоговой аттестацией. Профессиональную программу реализовали преподаватели Челябинского медицинского колледжа, на базе которого прошли 288-часовое обучение представительницы 13 муниципальных образований региона.

Программа подготовки по должности служащих «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» включала в себя теоретический курс и производственную практику.

Женщин обучили уходу за тяжело больными, грамотным действиям при неотложных состояниях и работе с медицинской аппаратурой и документами.

«До этого у меня не было медицинского образования. По первой профессии я бухгалтер-экономист. Мне 48 лет, и я решила поменять сферу деятельности. Медицина меня заинтересовала. На момент учебы я работала на пятидневке. Устроилась в медицинский центр. Мне было очень интересно, я развивалась и двигалась», - рассказывает выпускница Лариса Емельянова.

По ее словам, о проекте она узнала через знакомых.

«Мне рассказали, что есть возможность получить образование младшего медицинского работника по уходу за больными и второй документ – как санитарка. Я заинтересовалась. Пройденный курс позволит нам, выпускницам, стать надежной опорой фельдшеров и медицинских сестер в фельдшерско-акушерских пунктах», - говорит Лариса Емельянова.

Отметим, ФАПы Южного Урала испытывали острую потребность в кадрах – проблему нужно было срочно решать. Как подчеркивает первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, спрос со стороны больниц в малых городах и селах на помощников фельдшера очень высокий.

В своем телеграм-канале Ирина Гехт рассказала, что на курсы пришли женщины из разных сфер деятельности: «Кто-то был дояркой, кто-то – работником торговли, экономистом, домохозяйкой. Но все они выбрали для себя этот путь – помогать своим односельчанам, оказывать первую медпомощь и быть правой рукой фельдшера».

Ирина Гехт подчеркнула, что новоиспеченные помощницы фельдшера заряжены на работу, готовы с энтузиазмом браться за дело.

«Искренне поздравляю первый выпуск! Это, конечно, большая смелость – в зрелом возрасте решиться на профессиональную перезагрузку. Будем сопровождать их, чтобы они нашли свое место в ФАПах, были обеспечены всем необходимым и работали в комфортных условиях», - сказала Ирина Гехт, добавив, что несколько выпускниц первой группы уже выразили желание продолжить обучение.

В этом году в Челябинской области будут сформированы новые группы по обучению младших медсестер по уходу за больными.