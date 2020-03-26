Митрополит Григорий обратится к прихожанам с призывом воздержаться от походов в храмы

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий сегодня, 26-го марта, обратится к прихожанам - в первую очередь к южноуральцам старше 65-ти лет - с призывом воздержаться от походов в храмы и молиться дома.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор региона Алексей Текслер побеседовал с владыкой, а также с руководителями других традиционных конфессий Южного Урала по телефону.

С митрополитом Григорием глава Челябинской области обсудил вопросы соблюдения региональных ограничительных мер, в том числе уменьшение численности прихожан в церкви в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В телефонном разговоре с муфтием Челябинской и Курганской областей Ринатом Раевым Алексей Текслер поддержал меры, озвученные центральным духовным управлением мусульман России, среди которых -ограничения времени проповеди. Муфтий сообщил губернатору, что сегодня также обратится к членам мусульманской общины.