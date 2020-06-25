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Митрополит Григорий призвал южноуральских верующих голосовать за поправки в Конституцию

Общество
Сегодня, 16:24

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий призвал южноуральских верующих голосовать за поправки в Конституцию РФ.

"Дорогие челябинцы, южноуральцы, братья и сестры! 1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Без преувеличения, это событие является историческим и определяющим для последующего развития нашей страны. Поэтому я призываю всех вас принять участие в голосовании. Этим каждый из нас выскажет свою гражданскую позицию, свое неравнодушие к будущему России - как самобытного, сильного, основанного на основных нравственных принципах государства", - сказал владыка.

По его словам, предлагаемые поправки очень своевременны и касаются каждого.

"Мы все понимаем, как важно закрепить в основном законе страны заботу о детях, о семье - как союзе мужчины и женщины, территориальную целостность нашей Родины, патриотическую и социальную направленность, а также духовные основы общества", - отметил митрополит.

Владыка подчеркнул также, что православная церковь всегда стояла на том, что нравственное и духовное воспитание детей, создание всех условий для их развития, должно занимать одно из главных направлений развития нашего государства. 

"Но всё это невозможно без исторической преемственности, осознания своей культурной идентичности. Сейчас нам особенно важно вспомнить о своих корнях, о том, что в основе национальной русской культуры лежат наши духовные традиции. Веру в Бога нам передали наши предки, и эта историческая преемственность, в результате принятия поправок будет закреплена в статье 67-й Конституции", - сказал митрополит Григорий.

Он напомнил, что с инициативой включить упоминание Бога в Конституцию выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выразивший надежду, что такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, будет формировать нравственность и личную, и общественную, и политическую.

"Уверен, что общество, основанное на христианской нравственности, не забывающее о Боге, способно идти в своем развитии только вперед и устоять от множества нападок тех, кто хочет помешать этому пути. Всем людям, неравнодушным к судьбе нашей страны, необходимо принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию", - уверен владыка.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ уже началось. Сегодня, 25-го июня, - первый день голосования. "Растянуть" процесс было решено в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, чтобы рассредоточить людей во времени и пространстве.

Выразить свое мнение по поводу предлагаемых изменений в основной документ Российской Федерации жители Челябинской области могут на любом избирательном участке, на дому и через портал государственных услуг. 

Первое июля, последний и главный день голосования, официально объявлен в нашей стране выходным.

 

 

 

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