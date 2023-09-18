18.09.2023
ММК-Информсервис вошел в число победителей всероссийского хакатона по искусственному интеллекту
17.09.2023
Инспекторы чесменской ГИБДД спасли большегрузы из грязевого плена
16.09.2023
В Аргаяшском районе в столкновении с трактором погиб водитель легковушки, ребенок-пассажир в больнице
16.09.2023
В Челябинской области ВАЗ вылетел с трассы и опрокинулся, водитель и пассажир погибли
16.09.2023
Авария в Верхнеуральском районе унесла жизни трех человек
16.09.2023
Челябинск 18 сентября останется без телерадиовещания
ММК-Информсервис вошел в число победителей всероссийского хакатона по искусственному интеллекту
14.09.2023
Торговый дом ММК становится ближе к клиентам
13.09.2023
Благотворительный фонд «Металлург»: 35 лет на службе добра и милосердия
11.09.2023
Искать квалифицированных специалистов ММК помогает робот-рекрутер
07.09.2023
ММК отметил День голубого неба вместе со школьниками Магнитки
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023