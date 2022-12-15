ММК моделирует технологию производства на «цифровом полигоне»

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) внедрило собственную информационную систему предиктивной аналитики качества продукции.

Опираясь на технологии машинного обучения, цифровое решение анализирует исторические данные испытаний и позволяет специалистам смоделировать любую техническую идею без материальных затрат на выплавку и прокатку металлопродукции.

Информационная система предиктивной аналитики качества продукции – это мощная виртуальная платформа, которая содержит базу технологических параметров, накопленную более чем за десять лет. В ней собраны данные по сталеплавильному переделу, производству горячих и холодных цехов, результаты аттестации и механических испытаний.

Новое решение позволяет проводить автоматизированную обработку данных с применением машинного обучения и элементов искусственного интеллекта. Использование предиктивной аналитики помогает специалистам ММК снижать брак и несоответствия, улучшать потребительские свойства продукции, уточнять нормативы и корректировать технологические параметры, осваивать новую продукцию, повышать производительность, снижать затраты и многое другое.

«Это цифровой полигон для моделирования, который позволяет экономить материальные и человеческие ресурсы, а также избегать использования промышленных мощностей при апробации. Специалисты получают возможность вносить корректировки в действующую технологию производства и получать продукцию наивысшего качества», - отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Разработку системы предиктивной аналитики научно-технический центр комбината и специалисты «ММК-Информсервис» вели с использованием «открытого кода» для обеспечения импортонезависимости ИТ-технологий и развития внутренних компетенций.

Система предиктивной аналитики качества продукции является претендентом на звание «Цифровой проект года» корпоративного конкурса «Цифровой Олимп». Лучшие решения и разработки назовут 27 декабря. Цель премии – популяризация идей и инициатив, направленных на реализацию цифровой стратегии ММК, определения лучших ИТ-проектов, а также формирования лидеров цифровой трансформации среди сотрудников компании.