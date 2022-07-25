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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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ММК организовал летний отдых для детей с тяжёлыми заболеваниями

В южноуральском детском загородном центре «Уральские зори» прошла первая смена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ровно три недели подопечные детского Благотворительного фонда «Отзовись» отдыхали на природе и набирались новых впечатлений. В отряде были дети от 7 до 13 лет с сахарным диабетом и другими тяжелыми заболеваниями в ремиссии.

Обычно загородные комплексы не решаются брать на отдых детей с таким диагнозом. Отдых стал возможен, благодаря помощи ПАО «ММК» и благотворительного фонда «Металлург», которые откликнулись на просьбу родителей и директора фонда «Отзовись» Елены Островской. Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, получили материальную помощь на общую сумму около 117 000 рублей.

На отдых отправились 26 детей, причем, путёвки были оплачены всем семьям, независимо от того, работают родители на комбинате или нет. Для многих детей эта поездка в загородный лагерь стала первой в жизни.

 «Мы сотрудничаем с фондом «Отзовись» уже много лет, – рассказала заведующая детским отделом БФ «Металлург» Евгения Кошаева. – И верим, что отдых и оздоровление детей в детском лагере будет способствовать расширению круга общения и приобретению ребятами нового социального опыта».

По словам Елены Островской, опыт пилотной смены оказался успешным – дети получили не только новые эмоции, но и заряд здоровья.

«Яркие и эмоционально насыщенные дни, проведенные в кругу сверстников, запомнятся детям надолго и благоприятным образом отразятся на их здоровье. По утверждениям врачей, проводившим постоянные замеры уровня сахара, дети не просто отдохнули, а действительно оздоровились. Так что в следующем году отдыхающих, наверняка, станет больше», - рассказала руководитель благотворительного фонда «Отзовись», выразив огромную благодарность всем партнёрам - ПАО «ММК», БФ «Металлург» и ДООЦ «Уральские Зори».

 Отметим, что центр «Уральские зори» входит в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК».

ММК
Магнитогорск
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20.07.2022 20:54

Дело Безрукова направлено в прокуратуру

20.07.2022 20:37

Юлия Сударенко заявила о недоступной для инвалидов среде в селе Еманжелинка

20.07.2022 20:26

СК: По факту гибели мальчика, утонувшего в колодце, возбуждено уголовное дело

20.07.2022 20:08

Ехала на красный: в Челябинске водитель иномарки сбил подростка на электросамокате

20.07.2022 19:10

Виктор Рашников получил высшую награду Республики Башкортостан

20.07.2022 18:57

В Челябинске шестилетний мальчик утонул в колодце на территории школы

20.07.2022 18:34

Несоблюдение гражданами правил безопасности на железной дороге привело к 11 несчастным случаям в Челябинской области с начала 2022 года

20.07.2022 17:08

Анонсы событий и мероприятий на 21 июля