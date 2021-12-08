ММК в очередной раз признан одним из российских лидеров конкурентных закупок

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) стал лауреатом десятой, юбилейной премии «Лидер конкурентных закупок», одержав победу в номинации «Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса».

Оценил проекты и выбирал победителей Общественный совет премии из 140 независимых экспертов – директоров по закупкам российских компаний, профессионалов в области закупки и логистики. В этом году за победу боролись 270 крупнейших компаний страны, сорок процентов которых входят в рейтинг «Эксперт-400».

В номинации «Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса», победу в которой одержал ММК, награждаются компании, выстроившие образцовые партнерские отношения с поставщиками из малого и среднего бизнеса (МСБ).

ММК уже не в первый раз отмечают в числе компаний, демонстрирующих лучшие в стране закупочные практики. В частности, Магнитка становилась победителем данной премии в номинации «Экономическая эффективность закупочных операций», а также неоднократно получала высокую оценку в рамках «Национального рейтинга прозрачности закупок».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, Группа ПАО «ММК» стремится к повышению эффективности закупок, для чего неуклонно развивает надежные партнерские связи со всеми поставщиками – это один из ключевых аспектов успешного развития.

ММК повышает открытость и прозрачность закупок, ориентируясь на лучшие отечественные и мировые практики. В рамках совершенствования системы снабжения предприятие использует в работе с контрагентами современные цифровые решения.

Ежегодно компания проводит конкурс «Лучший поставщик». Данная инициатива ПАО «ММК» направлена на признание и поощрение усилий и достижений поставщиков, стимулирование их к внедрению программ, направленных на непрерывное улучшение работы.

Особое внимание в рамках развития региона присутствия ММК уделяет взаимодействию с поставщиками из малого и среднего бизнеса: помощь МСБ - важная составляющая устойчивого развития. Ключевую роль в этом направлении играет созданный при поддержке комбината Индустриальный парк. Резиденты ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» базируются на территории с развитой производственной инфраструктурой и пользуются максимальной поддержкой, возможной по федеральному и региональному законодательству: для них обнулены ставки налога на имущество, налога на землю, транспортного налога, а ставка налога на прибыль снижена на три с половиной процента. Действует лояльная арендная ставка.

ММК, в свою очередь, на конкурсной основе софинансирует проекты резидентов по созданию новых или расширению действующих производств. Многие резиденты парка включены в производственную цепочку Группы ПАО «ММК» и поставляют для нее свою продукцию.

СПРАВКА

Премия «Лидер конкурентных закупок» – первый профессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной деятельности, объединяющий закупщиков, представителей органов власти, СМИ и общественных организаций. Премия учреждена электронной торговой площадкой B2B-Center в 2012 году с целью привлечения внимания к наиболее значимым проектам в области закупок, которые повышают эффективность работы компаний и вносят существенный вклад в развитие всего рынка. За десять лет в премии приняли участие тысяча 385 проектов.