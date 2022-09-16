16.09.2022
Полицейские Челябинска задержали парней, которые зарабатывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»
16.09.2022
Эксперты «Открытых НКО» объединили челябинские некоммерческие организации и СМИ
16.09.2022
Прокуратура объявила предостережения главам
16.09.2022
ММК внедряет умную систему-советчика для внутренней аттестации готовой продукции
16.09.2022
Новый театральный урок «Омнибуса» в новом учебном году
16.09.2022
Глава Златоуста может стать фигурантом уголовного дела
ММК внедряет умную систему-советчика для внутренней аттестации готовой продукции
15.09.2022
ММК подписал меморандум о сотрудничестве с «Электронной торговой площадкой ГПБ»
14.09.2022
Сортовой стан ММК произвел десять миллионов тонн проката
13.09.2022
Менеджеры ММК развивают профессиональный потенциал и совершенствуют лидерские качества
12.09.2022
Павел Шиляев и Сергей Бердников открыли в Магнитогорске кабинет с лучшим в стране аппаратом МРТ
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022