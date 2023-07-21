Многострадальный дом в Челябинске: не было газа, не было света, зато есть котлован

В Челябинске в самом разгаре сезон ремонтов. К сожалению, не всегда ремонт радует тех, для кого он затевается.

Вот, например, дому №68 по проспекту имени Ленина в Челябинске этим летом особенно не везет: две недели по причине ремонтов жильцы дома жили без газа, сегодня, 21 июля, у них пропадал свет, но зато неизменным на протяжении месяца остается котлован, вырытый доблестными сотрудниками МУП «ЧКТС».

По какой причине этот котлован вырыт, можно только гадать, потому что на объекте никто не работает: вырыли, огородили и оставили памятником бесхозяйственности. В одном только, пожалуй, жильцам повезло: кабель электросетей находится в этом котловане и поэтому электричество, пропавшее днем, людям вернули достаточно быстро, не пришлось отдельно копать. Однако, видимо, что-то с напряжением, оно скачет, лифт не работает. В остальном же все совсем плохо. Двор маленький, тесный, весь заставлен машинами и, чтобы не лавировать по пути к мусорным бакам, люди бросают мусор прямо в котлован.

В этом доме, который 53 года назад считался элитным, так как был первой многоэтажкой города, и местные мальчишки забегали в подъезд, чтобы прокатиться на лифте на 14-ый этаж, живут пожилые люди, зачастую весьма заслуженные. Коммунальные службы отгородились от них автоответчиками и, даже нам, журналистам, чтобы дозвониться до кого-то ответственного, пришлось набирать шесть номеров телефонов, начиная от ЖЭКа №3 «Ремжилзаказчика» и заканчивая аварийно-диспетчерской службой МУП «ЧКТС», которая так и не ответила на звонок.

Мы надеемся, что после публикации администрация Центрального района, руководство МУП «ЧКТС» все-таки найдут время, чтобы проконтролировать ход работ на злосчастном котловане.