Мобилизованные парни из Уйского района обратились к землякам с просьбой о помощи

Мобилизованные парни из Уйского района Челябинской области – 28 человек – обратились к землякам с просьбой о помощи.

«Дорогие друзья, не поймите неправильно. В связи с мобилизацией армия нас снабжает стандартным набором вещей и амуницией. Меня зовут Василий Васильевич Бутко. От лица всех призывников 29.09.22 прошу помощи на: квадрокоптер, коллиматорные прицелы (хотя бы пару штук) и подствольные гранатометы. Прошу у вас помощи, каждая копейка может оказать неоценимую помощь нашей уйской бригаде. Неизвестно, сколько средств понадобится, цены варьируют от 500 тысяч до полутора миллионов рублей, чтобы обмундировать 28 уйских парней», - пост, где отправившиеся в зону СВО южноуральцы пишут о том, что им необходимо, чтобы шансы выстоять при выполнении боевых задач увеличились, опубликован в сообществе Уйского района в ВКонтакте сегодня, шестого октября.

Также Василий Бутко выложил в сети видео, снятое накануне. Уйские парни – с оружием в руках. Они бодрятся и, судя по звучащей в грузовике символичной в данных обстоятельствах и всем известной песне «Руки вверх», твердо намерены вернуться домой. Живыми и невредимыми.