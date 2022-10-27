Мобилизованные южноуральцы и члены их семей получат бесплатную юридическую помощь

В Челябинской области расширили круг лиц, которые будут иметь право на бесплатную юридическую помощь.

Законопроект был рассмотрен депутатами Законодательного собрания на заседании 27 октября.

Законопроектом предлагается предоставлять право на бесплатную юридическую помощь гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации и членам их семей. К ним отнесены родители, супруги и дети (независимо от возраста) мобилизованного.

На сегодня в региона бесплатная юридическая помощь оказывается отдельным категориям граждан, имеющих особый статус. Мобилизованные граждане и члены их семей нуждаются в квалифицированном разъяснении целого ряда правовых вопросов, поэтому данная категория и была включена в соответствующий региональный закон.

«У людей иногда возникают вопросы, в решении которых могут помочь юристы, в том числе по предоставлению мер поддержки регионального и федерального уровня», - отметил спикер Александр Лазарев.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.