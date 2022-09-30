30.09.2022
Руслан Газимов: Спасать людей – моя работа
30.09.2022
Мобилизованный челябинец оставил своего пса у дверей военкомата
30.09.2022
Режиссер Мариинского театра ставит в Челябинске знаменитую «Аиду»
30.09.2022
Челябинская библиотека имени Татьяничевой стала модульной
30.09.2022
Челябинцам рассказали, где они могут с комфортом выгуливать питомцев
30.09.2022
Приставы приостановят судебные производства в отношении мобилизованных
Мобилизованный челябинец оставил своего пса у дверей военкомата
30.09.2022
Приставы приостановят судебные производства в отношении мобилизованных
30.09.2022
ЗАГСы Челябинска переходят на особый режим работы
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
29.09.2022
В Челябинской области семьи мобилизованных получат дополнительные выплаты
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022
Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя
26.09.2022
В Челябинске стартует отопительный сезон
26.09.2022