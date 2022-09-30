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30.09.2022

Мобилизованный челябинец оставил своего пса у дверей военкомата
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30.09.2022

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30.09.2022 16:08

Мобилизованный челябинец оставил своего пса у дверей военкомата

Житель Челябинска, попавший под частичную мобилизацию, пришел в военкомат со своей собакой и оставил ее у дверей военного ведомства. Верный пес никуда не уходит и ждет возвращение хозяина.

Пост о верном псе появилось в сообществе «Подслушано Ленинский район Челябинск.

«Лежит собака у военкомата по улице Грибоедова 25а. Притащил ее один из мобилизованных, уехал, а она осталась. Лежит на входе, никуда не уходит. Ухоженный, большой и пушистый мальчик. Может, кому нужен в свой дом? В приют звонить смысла нет, там и так хватает животных», - написал автор сообщения.

Челябинцы активно отреагировали на данный пост.

«Может быть, всё-таки есть смысл связаться с приютом? Потому что сейчас на улице минусовые температуры, а так бы у животного было бы гораздо больше шансов выжить. Может быть они бы его и пристроили в надежные руки», - пишет один из жителей Челябинска.

«Обзвонила пять приютов, нигде нет мест. Собаку покормили, оставили там. К сожалению, возможности забрать или увезти куда-то нет», - ответила другая жительница города.

«Семья-то осталась. Может просто не знают, что собака здесь лежит», - написал еще один пользователь Интернета.

Кто из мобилизованных оставил пса у дверей военкомата и какова его дальнейшая судьба, неизвестно.

Фото: группа «Подслушано Ленинский район»

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В Челябинске закроют поворот с проспекта Победы на улицу Молодогвардейцев

28.09.2022 10:30

Ремонт дороги к туристическим местам Челябинской области идет опережающими темпами

28.09.2022 10:09

Заявление на отсрочку можно заполнить на Госуслугах

27.09.2022 19:06

Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

27.09.2022 18:03

Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)

27.09.2022 17:59

Минобороны не обращалось к другим странам по принудительному возвращению россиян

27.09.2022 17:38

В Челябинске и Коркино на сутки установится режим «черного неба»

27.09.2022 17:17

В среду в Челябинской области осадков не обещают

27.09.2022 16:50

Задержан миасец, который «заминировал» жилой дом