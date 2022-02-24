Молодые семьи Челябинска смогут улучшить жилищные условия благодаря господдержке

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 24-го февраля, вручила молодым семьям города свидетельств на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.

«Сегодня у ваших семей настоящий праздник. Кто-то, благодаря субсидии, сможет наконец обрести свой первый, собственный дом, а кто-то сможет расширить имеющуюся жилплощадь. Ваши семьи растут, и очень радует, что сегодня в этом зале так много детей. Значит у нас, у нашего города есть будущее. Я вас всех поздравляю с эти событием и уверена, что впереди у вас хоть и сложный, но очень приятный выбор - выбор новых квартир. И пусть они станут надежным и комфортным местом, где вся семья живет в мире и согласии. Пусть ваши дома всегда наполняет радость, любовь и звонкие голоса ваших детей», - сказала Наталья Котова.

Сегодня свидетельства вручены 51-й молодой семье Челябинска, в том числе 29-ти многодетным, которые благодаря господдержке смогут улучшить свои жилищные условия. На эти цели направлено свыше 50-ти миллионов рублей из различных источников финансирования.

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Как отмечают в пресс-службе городской администрации, сумма выплат напрямую зависит от состава семьи: чем больше детей воспитывают молодые родители, тем больше сумма. Семья, в которой только два супруга, получит около 460 тысяч рублей, а самая многочисленная семья, где воспитывают пятерых детей - почти 1 миллион 600 тысяч рублей. Срок действия свидетельства - семь месяцев, воспользоваться субсидией молодые семьи должны до конца сентября.

В мэрии пояснили, что право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального, областного, городского бюджетов в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске» предоставляется молодой семье только один раз. Программа действует в Челябинске с 2004-го года, за это время около тысячи молодых семей смогли отпраздновать новоселье, либо использовать средства на погашение ипотечных кредитов.

По условиям участия в муниципальной программе и для получения очной консультации необходимо обращаться в управление по делам молодежи администрации Челябинска по телефону: 265-33-83.