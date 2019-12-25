«Молодёжке» Магнитогорска исполнилось 10 лет
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Вечерний Магнитогорск
Общество
Сегодня, 17:49

Общественной молодежной палате при городском Собрании Магнитогорска исполнилось 10 лет.   

Торжественной заседание по случаю этого события получилось дважды юбилейным. Оно оказалось еще и сотым за всю историю палаты. На него пришли все, кто руководил ёю или входил в её состав  в разные годы. 

Председатель городского Собрания Александр Морозов отметил, что все собрались в зале заседаний Собрания, где совсем недавно принят бюджет Магнитогорска на следующий год и ряд важнейших для развития города решений.

«И здорово, что сейчас здесь вы – молодые, энергичные, неравнодушные - будущее нашего города!» - заметил он.

Молодежная палата объединяет самые разные направления молодежной деятельности и включает в себя представителей многих объединений. Она давно стала инициатором ярких проектов, будь то ночные квесты, коридоры власти, школа молодого парламентария, территория театра.   Ребята помогают ветеранам, детям-сиротам, проводят субботники, увлекают своей энергией всё больше молодежи. 

«Только в этом году проведено более 80 мероприятий с общим охватом более 28 тысяч человек», - рассказал председатель «молодежки» Денис Савельев.

Кстати, городские молодежные организации активно привлекают гранты на свою деятельность. В этом году в город пришло более 11 млн. «грантовых» рублей.

За первую «десятку» молодежной палатой было сделано немало. А впереди еще много интересного! Ведь молодежь в Магнитке яркая, думающая и созидательная.

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Магнитогорск
Александр Морозов
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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