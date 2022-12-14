Молоко в Челябинской области за год подорожало на 11 рублей.

Так, в ноябре 2021 года один литр напитка (цельного, пастеризованного, жирностью 2,5 – 3,2 процента) стоил в среднем 59 рублей 11 копеек, а в ноябре 2022 года средняя цена литра молока составила 70 рублей 45 копеек.

По данным Челябинскстата, жители столицы Южного Урала в ноябре прошлого года платили за литр молока в среднем 60 рублей, в последнем месяце осени текущего года – 70 рублей 39 копеек.

Стоимость социально значимого напитка была проанализирована на основании цен в четырех муниципалитетах региона: Челябинске, Миассе, Магнитогорске и Кыштыме (дешевле всего молоко стоит в Кыштыме, дороже всего – в Миассе).