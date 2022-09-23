Мощное, передовое предприятие: ГРЦ Макеева поразил воображение старшеклассников Миасса

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) поразил воображение юных гостей из школы №21 своей мощью и передовыми технологиями – одиннадцатиклассники побывали здесь с экскурсией.

Как отмечают в пресс-служба АО «ГРЦ Макеева», как правило, знакомство с Государственным ракетным центром из-за его секретности обычно ограничивается посещением музея истории. Но в этот раз для выпускников школы №21 решили сделать исключение: стоящие перед выбором профессии ребята побывали на уникальной экспериментальной базе.

Сколько времени уходит на создание ракет, как менялись поколения ракетных комплексов и совершенствовались разработки - на вопросы старшеклассников отвечал ведущий специалист отделения 27 Валерий Горбунов. Во время экскурсии в музей предприятия он рассказал об истории и достижениях ГРЦ, а завершил свое сообщение показом фильма о Государственном ракетном центре.

В дополнение инженер первой категории кадровой службы Анжела Коновалова проинформировала ребят о преимуществах целевого обучения от ГРЦ.

Воодушевленные и заинтересованные, школьники отправились на лабораторно-экспериментальную базу, позволяющую проводить полномасштабные испытания образцов ракетно-космической техники вплоть до имитации полета в условиях вакуума и невесомости.

Ребята побывали в корпусах комплекса гидродинамических испытаний, где располагаются стенды (большие скоростные гидродинамические трубы, гидробаллистический бассейн) для исследования гидродинамических характеристик моделей изделий, разрабатываемых в АО «ГРЦ Макеева».

Юные гости учатся в физико-математическом классе - к экскурсии они отнеслись с неподдельным интересом.

«Ещё больше стал уверен в своём выборе – поступить на целевое обучение от ГРЦ. Хотелось бы в будущем стать частью команды талантливых инженеров», - поделился впечатлением от экскурсии Владимир Ершов.

По мнению классного руководителя Ларисы Беспаловой, подобные профориентационные мероприятия нужны и помогают школьникам понять, как устроен рабочий процесс, расширить кругозор, наконец, узнать о ГРЦ много новой и интересной информации: «Экскурсия была очень увлекательной и полезной. Ребята воодушевились, было видно, как их переполняет гордость за такое мощное и передовое предприятие. Благодарим руководство, специалистов Государственного ракетного центра, что предоставили нам такую возможность».