Можно ноги переломать: ситуация с отрытыми люками в Челябинске не меняется

Челябинцы снова и снова пожалуются главе города Наталье Котовой на опасные люки. Незакрытые колодцы, которые коммунальщики (а может и сами жители, чтобы обозначить опасные участки) прикрывают веточками или картонками, можно встретить практически на каждой улице города-миллионника.

Проблему открытых люков сегодня, 25 июля, на традиционном аппаратном совещании поднял заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«За последнее время увеличилось количество обращений от горожан. Мы устанавливаем те организации, которым принадлежат колодцы. Если они бесхозные, то закрываем собственными силами», - сказал Астахов.

«Нужно незамедлительно реагировать на такие сообщения. Даю поручение мониторить социальные сети, направляйте в необходимые инстанции информацию для принятия мер для закрытия открытых люков», - поручила глава Челябинска Наталья Котова.

Судя по непрекращающимся жалобам челябинцев на опасные люки в южноуральской столицы, обычные горожане видят намного больше, чем представители власти и коммунальщики, которые неделями (если не месяцами) не замечают у себя под носом незакрытые колодцы, подстерегающие зазевавшихся прохожих.

Напомним, Наталья Котова неоднократно требовала от подчиненных следить за ситуацией с люками. Но, видимо, требование остается только на словах или же челябинские чиновники и коммунальщики не ходят по городу и увидеть нечто большее, что видно из окна служебной машины, им не суждено.