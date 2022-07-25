25.07.2022
Прокуратура передала в суд дело подельника Чернобровина
25.07.2022
В Челябинске нашли подрядчика для строительства детского сада в «Парковом-2»
25.07.2022
Котова: Разберитесь с теми, кто покупает вторсырье. Те, кто сдают, деньги пропивают на детских площадках
25.07.2022
Челябинцы продолжают жаловаться на нескошенную траву во дворах
25.07.2022
Челябинцы жалуются на ночные алкомаркеты
25.07.2022
Более 120 тысяч челябинцев посетили городские пляжи с начала лета
Можно ноги переломать: ситуация с отрытыми люками в Челябинске не меняется
25.07.2022
В Челябинске стартует очередной этап опрессовки
21.07.2022
И снова ветка: зоркие челябинцы сигнализируют властям об опасных люках
20.07.2022
АО «УСТЭК-Челябинск» сообщает о результатах третьего этапа опрессовок
18.07.2022
В Челябинске стартует очередной этап опрессовки
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022