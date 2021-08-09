Мусор и некошеная трава: управляющие компании Челябинска запустили город

Управляющие компании Челябинска наказаны за невыполнение условий контракта по кошению травы и складирование мусора.

Как сообщил в понедельник, девятого августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города, руководитель аппарата мэрии Валерий Смирнов, специалистами было обследовано 58 улиц Челябинска на предмет содержания территорий в летний период.

«Составлено 83 акта о нарушениях. Из них пять за складирование мусора, один за повреждение газона, 16 актов за нескошенную траву на придомовых территориях. Ответственность за это возложена на управляющие компании», - рассказал Валерий Смирнов.

Лидер «черного» списка - ООО «Ремжилзаказчик» Советского района. С ним в компании - ЖЭУ № 5, ООО «Титан», ООО «МЖКО», ЖКС «Гарант», УК «Паритет», ЖКС «Старт», УК «Южуралстройсервис» и ООО «Лидер».

Всего было проверено 53 управляющих организаций по факту нарушения правил благоустройства и неоформления газонов. Ко всем применены штрафные санкции.