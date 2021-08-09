09.08.2021
Возгорание катамарана на Тургояке вылилось в уголовное дело
09.08.2021
Коммунальщики Челябинска начали получать паспорта готовности к новому отопительному сезону
09.08.2021
Мусор и некошеная трава: управляющие компании Челябинска запустили город
09.08.2021
В Челябинске расселили аварийный дом, который готовят к сносу
09.08.2021
Северо-запад Челябинска из-за ремонта крупной тепломагистрали останется без горячей воды
09.08.2021
На сотый день реконструкции Ленинградского моста в Челябинске начался монтаж балок пролетного строения
Мусор и некошеная трава: управляющие компании Челябинска запустили город
06.07.2021
Вид на реку Миасс с новой набережной Челябинска может оказаться удручающим
16.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
18.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
19.03.2021
Сергей Лихачев пообещал челябинцам зеленый холм на месте свалки уже в этом году
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021
Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
06.08.2021
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
05.08.2021
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021