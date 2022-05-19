Мусоросортировочный комплекс и полигон в Магнитогорске готовы к работе

Мусоросортировочный комплекс и полигон в Магнитогорске (Челябинская область) мощностью 200 и 175 тысяч тонн соответственно готовы к вводу в эксплуатацию.

Об этом заявили в министерстве экологии региона, представителям которого сегодня, 19-го мая, продемонстрировали и новый полигон для захоронения отходов, и мусоросортировочный комплекс (МСК). Отметим, строительство объектов АО «Ситиматик» закончило в декабре прошлого года (данная компания специализируется на проектировании, строительстве и эксплуатации объектов обращения с отходами).

«Настоящий комплекс – первый значимый объект, построенный в Челябинской области после старта реформы в сфере обращения с ТКО в 2019-м году. Самое важное здесь: отходы не будут направляться на захоронение напрямую. Основная задача – выбрать из общего количества поступающей массы полезную фракцию, которую можно пустить на повторное использование», – отметил первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

По его словам, сортировка будет производиться на современном эффективном оборудовании, что позволит значительно уменьшить количество направляемых на захоронение отходов, развить отрасль утилизации мусора и достичь показателей национального проекта «Экология» (в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО»).

«Запуск нового полигона и МСК позволит закрыть Магнитогорскую левобережную свалку и приступить к ее рекультивации, что приведет к снижению загрязнения атмосферного воздуха в муниципалитете (на восемь процентов) и позволит достичь показателей еще одного федерального проекта, включенного в национальный проект «Экология» («Чистый воздух»)», - сказал Игорь Гилев.

В пресс-службе минэкологии региона отметили, что мусоросортировочный комплекс (МСК) и полигон предназначены для обеспечения безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами в Магнитогорском кластере.

Как рассказала начальник управления организации обращения с отходами минэкологии Челябинской области Юлия Жукова, в свое время при построении новой системы обращения с ТКО в регионе, формировании территорий деятельности региональных операторов перед министерством была поставлена задача обеспечить безопасное обращение с коммунальными отходами во всех муниципальных образованиях региона.

«По этому принципу был сформирован Магнитогорский кластер, включающий десять территорий южной части региона, и определена необходимая мощность новых объектов обращения с ТКО. Построенный комплекс удовлетворяет потребности Челябинской области в сортировке и захоронении отходов на второй по величине территории деятельности регионального оператора. Благодаря работе данного комплекса около 20-ти процентов коммунальных отходов, образующихся в регионе, будут направлены на объекты, исключающие негативное воздействие отходов на окружающую среду», - подчеркнула Юлия Жукова.

На данный момент Магнитогорский полигон включен в государственный реестр объектов размещения отходов, лицензия АО «Ситиматик» дополнена новым местом осуществления деятельности по обработке и захоронению отходов в Магнитогорске.

«Общий объем инвестиций в данный полигон (включая все объекты инфраструктуры) превысил 1,3 миллиарда рублей, – сообщила заместитель генерального директора АО «Ситиматик», директор Магнитогорского филиала АО «Ситиматик» Ирина Харина. – Это первый подобный высокотехнологичный объект по обращению с ТКО в Челябинской области с уникальным оборудованием: разрывателем пакетов, барабанным грохотом для рассеивания отходов по классам крупности, перфоратором для ПЭТ-тары, магнитным сепаратором для отбора мелких металлических частиц, прессом вторичного сырья и т. д., а также современной и эффективной техникой, созданной специально для работы на полигонах захоронения ТКО. Наше предприятие – линия мусоросортировочного комплекса, площадка переработки крупногабаритных отходов и полигон – готовы принимать отходы на сортировку, утилизацию и захоронение».

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, включая ТКО, в соответствии с концессионным соглашением, на полигон Магнитогорского филиала АО «Ситиматик» будут поступать отходы на переработку из девяти муниципальных округов Челябинской области, в том числе промышленные отходы от предприятий Магнитогорска, которые также будут обрабатываться и размещаться на полигоне.

Прием твердых коммунальных отходов на объекте начнется после установления тарифа. В настоящее время тарифная заявка АО «Ситиматик» направлена на рассмотрение в министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.