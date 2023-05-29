На Аркаиме открыли мемориальную доску основателю заповедника

В музее-заповеднике «Аркаим» (Челябинская область) состоялось открытие мемориальной доски первому директору и основателю Геннадию Борисовичу Здановичу. Памятный знак появился на фасаде музея в рамках мероприятий, приуроченных к 85-летию известного археолога и ученого.

Как рассказали в пресс-службе музея, идея появилась еще пару лет назад. Предприниматель из Екатеринбурга Алексей Кондратьев поддержал инициативу заповедника и за свой счет изготовил памятный знак. Доска выполнена из карельского гранита, ее вес составил около 110 килограммов.

«В этом году исполняется 85 лет со дня рождения Геннадия Борисовича, и мы начали летний сезон с открытия выставки, посвящённой нашему основателю. Размещение мемориальной доски - это одно из важнейших событий, подчеркивающих благодарность общественности профессору Здановичу за его труд и за Аркаим, который он в широком смысле открыл миру. Сам факт того, что в создании мемориальной доски приняли участие небезразличные граждане, указывает на то, как сильно Аркаим и личность его основателя важны для людей», - прокомментировал директор музея-заповедника «Аркаим» Валерий Волик.

Также на открытии с приветственным словом выступила археолог, кандидат исторических наук, вдова Г. Б. Здановича, Светлана Яковлевна Зданович, рассказавшая о важности события и той огромной роли, какую Геннадий Борисович сыграл в развитии южноуральской археологии. На церемонии присутствовали коллеги, сотрудники заповедника, представители Челябинского госуниверситета.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Геннадий Борисович Зданович (04.10.1938 – 19.11.2020). Профессор, доктор исторических наук, археолог. Родился в г. Махачкала, закончил исторический факультет Уральского университета по специальности «археология». Работал преподавателем сначала в Петропавловском, а затем в Карагандинском институте. С 1967 года возглавил Северо-Казахстанскую, а затем Урало-Казахстанскую археологическую экспедицию.

В 1987 году отряд С.Г. Боталова и В.С. Мосина обнаружил остатки укрепленного поселения эпохи бронзы, получившего название Аркаим. Геннадий Борисович возглавил его исследования, начал активную борьбу за сохранение данного памятника, в которой приняли участие многие ведущие ученые того времени. В 1994 году по его инициативе было создано государственное учреждение Специализированный природно-ландшафтный историко-археологический центр «Аркаим», впоследствии преобразованный в Музей-заповедник «Аркаим».

Геннадий Борисович собрал и возглавил команду талантливых ученых, без которых невозможно было бы создание музейного комплекса в том виде, в котором он существует на сегодняшний день.