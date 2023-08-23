На берегу реки Уй собираются открыть экопарк «Троицкая крепость»

На берегу реки Уй в Челябинской области планируют создать экологический парк «Троицкая крепость».

Сегодня, 23 августа, закончился прием заявок от желающих получить муниципальный контракт управления по капитальному строительству администрации Троицка на разработку проектно-сметной документации по этому объекту.

Начальная цена контракта составляет 5 200 000 рублей (финансирование будет осуществляться из средств областного бюджета и бюджета Троицка), в настоящее время идет работа комиссии.

Как отмечается в технической документации, экопарк решено создать на берегу реки Уй, на полуострове за пятым микрорайоном. Эта территория - ключевой элемент городской планировочной структуры: она расположена в шаговой доступности от наиболее густонаселенных микрорайонов Троицка. Является местом концентрации транспортных и пешеходных маршрутов. На прилегающих территориях находятся объекты общественного обслуживания: здесь расположены образовательные учреждения, учреждения спорта, досуга, магазины и предприятия общественного питания.

Благоустройство прибрежной зоны водоема позволит объединить прогулочный маршрут и место отдыха жителей близлежащих районов, а также создаст точку притяжения не только для самих троичан, но и для гостей города, туристов.

Климат в Троицке континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой тут часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Проект комплексного благоустройства и озеленения экопарка на берегу Уя должен быть разработан с учетом особенностей климата, чтобы жители и гости Троицка, независимо от возраста, могли приятно проводить время в «Троицкой крепости» и летом, и зимой.

«Создать комфортную и функциональную среду на участке берега реки Уй, на полуострове за пятым микрорайоном и прилегающей к нему территории. Проложить оптимальные пешеходные пути, наполнить территорию активностями для разных возрастных и социальных групп, предусмотреть круглогодичность использования территории. Организовать привлекательное пространство берега реки, обеспечить безопасное взаимодействие посетителей с водой. Организовать парковочное пространство и безопасное передвижение пешеходов. Сохранить природный ландшафт и эффективно использовать существующую ситуацию», - вот такие задачи стоят перед проектировщиками.

Цель проекта в технической документации обозначена следующая: раскрыть историко-культурный, рекреационный потенциал Троицка путем создания уникального туристического/пешеходного маршрута, который будет интересен жителям и гостям города.

Проектировщикам рекомендуется предусмотреть в проекте твердые виды покрытия; элементы сопряжения поверхностей; озеленение (газоны, кустарники, деревья); цветочное оформление; городскую мебель и оборудование (в том числе скамьи, урны, контейнеры для мусора); ограждения (пешеходное, декоративное, автомобильное - при необходимости); оборудование мест отдыха; освещение (утилитарное, архитектурное, ландшафтное и художественно-декоративное); навигационные и информационные конструкции.

Так, отмечается, что проектом благоустройства территории экопарка должны быть предусмотрены укладка тротуарной плитки, щебеночного и асфальтобетонного покрытия, деревянного настила, высадка 80 хвойных деревьев, 240 – лиственных, сорока штук водных растений, устройство посевного газона из злаковых многолетних трав на площади 25 тысяч квадратных метров, установка 22 шезлонгов, трех информационных стендов, семи указателей с табличками, 25 скамеек, 12 урн, семи уличных тумб, входной группы с подсветкой, арочной конструкции со стенками и качелями, устройство гирлянды.

Кроме того, проектом предусмотрено обустройство наружного электроснабжения и электроосвещения: установка 26 прожекторов, 32 светильников, 226 светильников двух типов.

Система видеонаблюдения, наружное водоснабжение и водоотведение, укрепление берега, устройство переправ – все это также будет в проекте.

Проект будет разрабатываться по этапам. Первый этап – на участке благоустройства площадью 11,8 гектара, второй – в границах территории на площади 41,2 гектара. Третий этап касается экологической тропы от полуострова за микрорайоном №5, вдоль реки Уй до слияния с рекой Увелькой, от реки Увелька до старого моста по улице Гагарина.

Предоставить заказчику проектно-сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы (по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости объекта благоустройства) исполнитель контракта должен будет не позднее 15 января 2024 года.