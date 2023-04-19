На целевые гранты от РМК уже реализовано более 60 проектов

На территориях присутствия Русской медной компании (АО «РМК») в седьмой раз стартовал конкурс детских социальных инициатив «Измени свой город к лучшему».

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, география конкурса за шесть лет выросла в два раза. В этом году он охватит уже тринадцать населённых пунктов и четыре региона России. Свои идеи по развитию городской среды и поселений экспертам конкурса представят ребята из городов Полевского Свердловской области, Орска Оренбургской области, а также из Амурского, Нанайского и Комсомольского районов Хабаровского края.

В Челябинской области наряду с Кыштымом, Карабашем, Варной, Карталами, Коркино, Томинским сельским поселением и посёлком Межозёрный, конкурс пройдёт в Нагайбакском районе.

На рассмотрение жюри конкурса принимаются инициативы в сфере поддержки спорта и здорового образа жизни, культуры и образования, проекты по развитию инфраструктуры и благоустройству территорий, а также связанные с охраной окружающей среды города. Всего в 2022 году в оргкомитет конкурса поступило более 90 проектов-заявок от школьников. Из них были выбраны для реализации – 13.

«За всю историю грантового конкурса реализовано более 60 проектов. Хочется сказать не только про увеличение количества инициатив и их качество проработки, но и отметить инновационность идей и их соответствие инфраструктурным трендам. Всё чаще школьники обращаются с инициативами по созданию общественных пространств, используют 3D-моделирование – эти проекты необычны в реализации с технической точки зрения, - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. - Но самое главное – благодаря конкурсу мы видим проблематику территорий глазами подростков. Ребята вдохновляют нас своими идеями. Пусть уже реализованные проекты станут надёжным фундаментом для новых свершений, а каждая инициатива всегда находит понимание и поддержку».

На некоторых территориях в Челябинской области уже прошли защиты проектов и определены победители. Так, в Карабаше победил проект «Возрождение» по установлению часовенного столба на месте первой церкви в районе Сталинки.

В Кыштыме единогласным решением жюри выбран проект «Арт-зона «Наука» в Год педагога и наставника», который предусматривает появление у центрального входа в учреждение образования небольшой архитектурной группы.

В Томинском сельском поселении – проект обустройства Центра детских инициатив, а в Коркино – проект «Мастерская Лего» – школы для детей с ограниченными возможностями.

Напомним, Русская медная компания учредила конкурс «Измени свой город к лучшему» в 2017 году. Благодаря проекту в городах и посёлках на территориях присутствия компании благоустроены территории поселений, оборудованы места отдыха и созданы условия для дополнительных занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.