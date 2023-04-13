На Челябинском цинковом заводе наградили уполномоченных по охране труда

Челябинский цинковый завод подвел итоги конкурса общественных уполномоченных по охране труда, который проводится каждый год по инициативе администрации и профсоюзного комитета компании.

Эффективность работы уполномоченных оценивали члены комиссии. Основными критериями стали регулярность и периодичность выявляемых в структурном подразделении нарушений, их устранение, а также актуальность записей в «Журнале предложений».

Также комиссия обращала внимание на показатели травматизма и безопасности, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, учитывались не только личный вклад, но и в целом ситуация во вверенном подразделении – уровень травматизма, обеспечение средствами индивидуальной защиты, проведение информационно-разъяснительной работы.

Лучшими подразделениями по вовлеченности в сферу охраны труда стали сернокислотный цех, вельц-цех, энергетический цех и участок очистных сооружений.

«Основная цель нашей работы – добиться нулевого уровня травматизма и предотвратить развитие профессиональных заболеваний», - подчеркивает начальник управления охраны труда, промышленной и экологической безопасности Николай Рехлинский.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, конкурс среди уполномоченных по охране труда проводится ежегодно, представители Челябинского цинкового завода неоднократно становились победителями смотров на региональном уровне. Ежегодно на мероприятия в области охраны труда Челябинский цинковый завод выделяет 125 миллионов рублей. Среди наиболее значимых мероприятий 2023 года - внедрение автоматизации выдачи СИЗ через систему аппаратов вендинга и внедрение системы блокировки опасных источников энергии LOCKOUT/TAGOUTв сернокислотном, энергетическом и обжиговом цехах.