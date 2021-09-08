На челябинской Кировке в честь дня города установят фандомат – специальное устройство для сбора использованной пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары с целью ее последующей переработки в новые вещи.

Презентация фандомата состоится 11-го сентября в полдень возле ресторана «МакДонольдса». Такой подарок городу сделает Центр коммунального сервиса.

Демонстрация тестового устройства пройдет в праздничной обстановке. Гостям мероприятия будет предложено опробовать фандомат в действии – сдать пустую бутылку или алюминиевую банку и внести свой вклад в спасение планеты от мусора.

На площадке будет работать команда промоутеров, которые расскажут, как устроен фандомат и как его использование поможет улучшить экологию не только на Южном Урале, но и во всем мире. Для посетителей также будет организована познавательно-развлекательная программа с памятными экоподарками.

Средства, вырученные от реализации вторичного сырья, собранного в ходе мероприятия, будут направлены в один из благотворительных детских фондов Челябинской области.

Акция на Кировке состоится при поддержке муниципального автономного учреждения «Городской сад имени А.С. Пушкина».

В ЦКС отмечают, что в перспективе в Челябинске может появиться целая сеть фандоматов, которая поможет сократить количество мусора, поступающего на захоронение на полигон ТБО и улучшить показатель раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Таким образом удастся выполнить задачи нацпроекта «Экология», в рамках которой реализуется программа по установке фандоматов. В Центре коммунального сервиса напоминают, что основной задачей национального проекта «Экология» является 60 процентов сортировки твердых коммунальных отходов к 2024 году и сто процентов - к 2030-му. Показатель ТКО, направленных на вторичную переработку, должен будет достичь не менее 60 процентов.

Проект по внедрению сети фандоматов на Южном Урале осуществляется совместно с ППК «Российский экологический оператор» и министерством экологии Челябинской области.