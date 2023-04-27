На дне открытых дверей ЮурГГПУ расскажут об особенностях поступления и обучения

30 апреля в 11 часов в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) состоится День открытых дверей для поступающих на очное и заочное отделение на программы бакалавриата и магистратуры, а также колледжа.

Будущих студентов в главном корпусе вуза встретят деканы всех факультетов и директора подразделений. Они ответят на все вопросы, расскажут об особенностях и правилах приёма в 2023 году, вступительных испытаниях, способах подачи документов, обозначат минимальные пороговые значения ЕГЭ, количество бюджетных мест и многое другое.

Формат живой беседы поможет школьникам и их родителям определиться с направлением для поступления, узнать о традициях, возможностях и преимуществах обучения в педагогическом университете, размере стипендий и перспективах трудоустройства.

Для удобства аудитории и получения подробной информации встреча пройдет по факультетам:

Высшая школа физической культуры и спорта − 318 ауд.

Факультет иностранных языков − 306 ауд. (3 корпус)

Естественно-технологический факультет − 118 ауд.

Исторический факультет − 266 ауд.

Профессионально-педагогический институт − 228 ауд.

Факультет инклюзивного и коррекционного образования − 242 ауд.

Факультет подготовки учителей начальных классов – 416 ауд.

Факультет дошкольного образования − 116 ауд.

Факультет психологии − 258 ауд.

Факультет математики, физики, информатики − 236 ауд.

Филологический факультет − 319 ауд

Факультет народного художественного творчества − 264 ауд.

Колледж ЮУрГГПУ − 229 ауд.

Для тех, кто еще сомневается, скажем, что у вуза есть собственное недавно отремонтированное общежитие в пешей доступности, созданы и открыты технопарки «Кванториум» и «Учитель будущего поколения России» с современными лабораториями по биологии, анатомии, химии, физике, генетике, робототехнике, а также институт дополнительных творческих педагогических профессий, который позволит получить второй диплом в дополнение к основному.

Студенты педагогического активно участвуют в студенческом самоуправлении, волонтерской работе, принимают участие в спортивных и творческих мероприятиях регионального и всероссийского масштаба, конкурсах профессионального мастерства. Коллективы ЮУрГГПУ ежегодно занимают призовые места в фестивале «Весна студенческая».

День открытых дверей пройдет в главном корпусе университета по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 69 (остановка транспорта «Алое поле»).