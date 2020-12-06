На дорогах Челябинска в воскресенье работает 164 единицы техники

На дорогах Челябинска сегодня, шестого декабря, работает 164 единицы техники, в том числе 35 комбинированных дорожных машин, 73 МТЗ, 31 погрузчик, 21 самосвал и четыре автогрейдера. Технике помогают 263 дорожных рабочих.
Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, подрядчики производят механизированную очистку от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта и тротуаров, осуществляют сбор и вывоз снега и мусор, ведут подсыпку опасных участков для предотвращения образования гололеда.
В ночь с пятого на шестое декабря на улицах южноуральской столицы работало 132 единицы техники и 48 дорожных рабочих, было собрано и вывезено 862,5 тонны снега.