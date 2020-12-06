Прокурор опроверг информацию о смерти водителя после ДТП под Челябинском

В Челябинской области за сутки умерло 12 пациентов с коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 303 новых случая заболевания ковидом

Коллектив челябинской ГКБ-8 скорбит по поводу безвременной кончины своего коллеги

В Челябинской области умерло еще 12 больных коронавирусом

На дорогах Челябинска в воскресенье работает 164 единицы техники

В минздраве рассказали, есть ли нехватка врачей в Челябинской области

Ирина Гехт и Виктория Сахарова прокомментировали закрытие детской урологии в ОКБ-3

В Челябинске от коронавирусной пневмонии скончались два 38-летних врача

Губернатор с сыном прокатился на коньках в парке Терешковой

На дорогах Челябинска в воскресенье работает 164 единицы техники

На дорогах Челябинска сегодня, шестого декабря, работает 164 единицы техники, в том числе 35 комбинированных дорожных машин, 73 МТЗ, 31 погрузчик, 21 самосвал и четыре автогрейдера. Технике помогают 263 дорожных рабочих.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, подрядчики производят механизированную очистку от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта и тротуаров, осуществляют сбор и вывоз снега и мусор, ведут подсыпку опасных участков для предотвращения образования гололеда.

В ночь с пятого на шестое декабря на улицах южноуральской столицы работало 132 единицы техники и 48 дорожных рабочих, было собрано и вывезено 862,5 тонны снега.