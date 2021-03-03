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На дороги выведена вся техника, чтобы выполнить поручение Котовой

Сегодня, третьего марта, заканчивается срок, который установила для дорожников глава города Наталья Котова для уборки снежных куч. На дороги, похоже, выведена вся техника, которая есть у подрядчиков.

Сейчас на улицах Челябинска работает 268 единиц техники. В уборке задействовано 257 дорожных рабочих. Производится механизированная очистка дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части, осуществляется вывоз снега, опасные участки обрабатываются противогололедным материалом.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ» первого марта, глава Челябинска Наталья Котова дала дорожникам три дня на уборку снежных куч.

А впереди нас ждут новые снегопады и метели. По информации гидрометеоцентра, на юге Челябинской области в период с пятого по седьмое марта ожидается ухудшение погодных условий. Сейчас метель уже наблюдается в Карталинском, Кизильском и Варненском районах. Водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния, а также внимательно следить за новостями о возможном закрытии региональных дорог.