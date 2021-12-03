На горячую линию Всероссийской переписи населения поступило более 80 тысяч обращений

С 15-го октября по 14-е ноября в России проходила перепись населения, цифровым партнером которой выступил «Ростелеком». На горячую линию, организованную компанией «Ростелеком Контакт-центр» (дочернее общество ПАО «Ростелеком»), поступило свыше 80-ти тысяч обращений от граждан.

Горячая линия заработала 24-го сентября текущего года. Свыше 170 специалистов «Ростелеком Контакт-центра» прошли специальную подготовку. Ежедневно с девяти утра до девяти вечера (по московскому времени) операторы отвечали на поступающие вопросы. Самыми распространенными темами обращений стали особенности переписи на портале госуслуг и на стационарных участках, правовая база, процедура прохождения переписи и работа переписчиков. Больше всего запросов поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской области и Краснодарского края.

Всероссийская перепись населения прошла с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением стала возможность самостоятельно заполнять электронный переписной лист на портале госуслуг. На данный момент ведется обработка полученных данных. Предварительные итоги переписи будут опубликованы до 31 мая 2022 года, окончательные - до конца 2022 года.

«Перепись населения - еще один значимый федеральный проект в нашей копилке. Совместно с заказчиком, Росстатом, мы разработали сценарии обработки запросов, а также базу знаний для операторов. Качественная информационная поддержка способствовала повышению лояльности граждан к проекту и эффективности процесса сбора данных», - отметила генеральный директор «Ростелеком Контакт-центр» Елена Дробот.

Компания «Ростелеком», выступая цифровым партнером Росстата при проведении Всероссийской переписи населения, в рамках государственных контрактов с Росстатом оснастила переписчиков планшетными компьютерами, провела модернизацию Автоматизированной системы ВПН, обеспечила инфраструктуру для работы ситуационного центра, организовала работу горячей линии и обеспечила круглосуточную техническую поддержку всей цифровой инфраструктуры во время проведения переписи.