03.12.2021
На горячую линию Всероссийской переписи населения поступило более 80 тысяч обращений
03.12.2021
Где в эти выходные южноуральцы смогут привиться от ковида
03.12.2021
«Евразия» приглашает южноуральцев на официальное открытие горнолыжного сезона
03.12.2021
СК проводит проверку по факту отравления угарным газом жительницы Магнитогорска и ее детей
03.12.2021
Колонийские мастерицы из Челябинска прошли в финал Всероссийских Дельфийских игр
03.12.2021
В Челябинской области – новый антирекорд смертности от ковида за сутки
На горячую линию Всероссийской переписи населения поступило более 80 тысяч обращений
30.11.2021
«Ростелеком» устранил цифровое неравенство еще в одном населенном пункте Южного Урала
26.11.2021
Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
02.11.2021
Земля в иллюминаторе и вирусный Бах: в ноябре Wink открывает для зрителей классику в новом ракурсе
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021