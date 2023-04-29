На Кировке откроется выставка «Урал - опорный край державы»

В Челябинске на бульваре Славы 3 мая откроется выставка «Урал - опорный край державы». Выставка подготовленна Объединенным государственным архивом Челябинской области и посвящена сразу двум юбилейным датам в истории Челябинской области: 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса и 90-летию Челябинского тракторного завода.

Место, где откроется выставка, символическое. Именно здесь 9 мая 1943 года состоялись проводы воинов 63-й Челябинской добровольческой танковой бригады, которая стала частью Уральского добровольческого танкового корпуса.

Формирование добровольческого танкового подразделения началось в феврале 1943 года. Вскоре, 11 марта, он получил свое наименование — Уральский добровольческий танковый корпус. По инициативе главы региона Алексея Текслера в Законодательное Собрание внесен проект закона об учреждении 11 марта памятной даты Челябинской области — Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

На выставке можно будет увидеть редкие фронтовые фотографии Николая Чижа, на снимках — добровольцы-танкисты, лица героев, фронтовая повседневность. Выставку сопровождают QR-коды, они позволят посетителям выставки услышать легендарную «Песню о черных ножах», посмотреть кинохронику военных лет, полистать архивные документы. На открытии выставки прозвучит «Песня о черных ножах», которую сочинили добровольцы-танкисты на фронте.

Другая часть выставки посвящена ЧТЗ. Челябинский тракторный завод и танковый корпус разделить невозможно. На ЧТЗ во время Великой Отечественной войны ковались танки для бойцов танкового корпуса, прямо из проходной завода броневые машины уходили на фронт. Недаром и сам Челябинск назван Танкоградом.