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На Комсомольском проспекте в Челябинске обустроят велополосы с островками безопасности и деревьями

На Комсомольском проспекте в Челябинске обустроят велополосы. Организация здесь первых велодорожек (они появятся с обеих сторон магистрали) начнется в этом году.

На Комсомольском проспекте будет обустроено в общей сложности 10,4 километра велополос. Проект городские власти реализуют по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обустроить велодорожки станет возможным благодаря сужению ширины полос движения к нормативным показателям - на участке от улицы Чичерина до Красного Урала.

Вместе с велополосами комитет дорожного хозяйства Челябинска организует островки безопасности на разделительных полосах с деревьями на нескольких участках.

Как отмечают в управлении архитектуры города, в 2020-м году администрация Челябинска сделала в проектировании велоинфраструктуры мегаполиса важные шаги.

«Сейчас мы вносим дополнения в проекты и работаем над каталогом благоустройства. Туда также входят объекты велоинфраструктуры: понижения тротуаров и приподнятые проезды, велопоручни, станции технического обслуживания велосипедов. На иллюстрациях мы отобразили некоторые из них», - рассказали в управлении архитектуры Челябинска.

Администрация города продолжает привлекать крупных сетевых ритейлеров и владельцев торгово-развлекательных комплексов, чтобы вместе развивать велодвижение в Челябинске, а управление архитектуры продолжит собирать идеи челябинцев по веломаршрутам.

Все предложения будут направлены в комитет дорожного хозяйства для дальнейшей работы.